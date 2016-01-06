Meteoroloji'den yeni açıklama; batı kesimlerde lodos fırtınası bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı kesimlerinde lodos fırtınası beklendiği belirtti. Yapılan açıklamalarda , Marmara, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer de kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA’nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’da; rüzgarın Perşembe günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiğini ve fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz'de fırtınanın tesirinde

Güney Ege’de ise rüzgarın Perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Batı ve Orta Akdeniz’de de Perşembe günü akşam saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği ve fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Soba zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayarak etkisini arttırması beklenen güney yönlerden rüzgarların, bu gece saatlerinde kuzey iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat), Marmara’nın batısında yer yer fırtına, yarın (Perşembe) Marmara, Ege, Karadeniz İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat yer yer 90 km/saat) esmesinin beklendiğini açıkladı. Cuma günü de rüzgarın doğu bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.