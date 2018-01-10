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Meteorloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Pazar günü havanın 12 derece soğuyacak

10 Ocak 2018 12:48

Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da pazar günü havanın 12 derece soğuyacağını ve aralıklı kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Ankara’da aynı şekilde kar yağışı olacak. Pazartesi hava soğuk ama yağış yok. Bugün etkisini gösteren soğuk havayla birlikte önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşüyor ve kar geliyor. Perşembe günü yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak. İstanbul 12 derece soğuyacak ancak kar yerde kalmayacak.

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