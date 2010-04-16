Meteor ABD'yi teğet geçti!

T24 -

My Fox New York'un haberine göre Amerikan Ulusal Hava Servisi yerden yaklaşık olarak 7.3 kilometre yüksekten geçen meteorun batıdan doğuya doğru ilerlediğini açıkladı. Meteorun ufukta önce küçük parçalara ayrıldığı, bir süre sonra da görüşten kaybolduğunu; Kuzey Missiouri, Illinois, Indiana ve Güney Wisconsin eyaletlerinini üzerinden geçtiği bildirildi.Meteoru gözlemleyenler onu "çok büyük bir ateş topu" olarak tanımlarken 5 eyaletten gözlemlenen meteorun geçtiği bölgelerde arkasında dumandan bir iz bıraktığı, bu ince çizginin Wisconsin'de bulunan Iowa ve Grant şehirlerinin üzerinde gözlemlendiği belirtildi.Kimi yerlerde evlerin, ağaçların ve çeşitli nesnelerin sarsıldığı ifade edilirken, meteorun gökyüzünde kayrken ses duvarını aşan bir sesin de duyulduğu belirtildi.Las Vegas'tan Chicago'ya uçan Steve Baron isimli bir yolcu yerden yaklaşık 8.5 kilometre yukarıda gökyüzünü izlerken bir ışık görüğünü, bir süre sonra büyük ve yanan nesnenin 3 parçaya ayrıldığını, nesnenin parçalara ayrıldıktan sonra da karararak gökyüzünden kaybolduğunu söyledi.