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Dünya

Meteor ABD'yi teğet geçti!

Atmosfere giren bir meteor ABD'deki 5 eyalette "büyük bir alev topu" olarak gözlemlendi.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'nin orta batı bölgesinde Türkiye saatiyle sabah 06:00 sularında gökyüzünde "bir ateş topu" gözlemlendi. Amerikan Ulusal Hava Servisi 5 eyaletten gözlemlenen meteorun atmosfere girdikten sonra yanmaya başladığını, bir süre sonra da üç parçaya ayrılarak söndüğünü belirtti. Meteorun geçtiği bölgelerde oturanlar ses duvarını aşan bir gürültü olduğunu ve evlerinin sarsıldığını söyledi. 


Devriye gezen bir polis aracı tarafından da gözlemdendi/Video


My Fox New York'un haberine göre Amerikan Ulusal Hava Servisi yerden yaklaşık olarak 7.3 kilometre yüksekten geçen meteorun batıdan doğuya doğru ilerlediğini açıkladı. Meteorun ufukta önce küçük parçalara ayrıldığı, bir süre sonra da görüşten kaybolduğunu; Kuzey Missiouri, Illinois, Indiana ve Güney Wisconsin eyaletlerinini üzerinden geçtiği bildirildi.


Meteoru gözlemleyenler onu "çok büyük bir ateş topu" olarak tanımlarken 5 eyaletten gözlemlenen meteorun geçtiği bölgelerde arkasında dumandan bir iz bıraktığı, bu ince çizginin Wisconsin'de bulunan Iowa ve Grant şehirlerinin üzerinde gözlemlendiği belirtildi.


Kimi yerlerde evlerin, ağaçların ve çeşitli nesnelerin sarsıldığı ifade edilirken, meteorun gökyüzünde kayrken ses duvarını aşan bir sesin de duyulduğu belirtildi. 


Las Vegas'tan Chicago'ya uçan Steve Baron isimli bir yolcu yerden yaklaşık 8.5 kilometre yukarıda gökyüzünü izlerken bir ışık görüğünü, bir süre sonra büyük ve yanan nesnenin 3 parçaya ayrıldığını, nesnenin parçalara ayrıldıktan sonra da karararak gökyüzünden kaybolduğunu söyledi.

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