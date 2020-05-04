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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınları için tedbirli olunması gerekiyor

04 Mayıs 2020 08:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yani 4 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00, 19.00’a kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklıkların 18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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