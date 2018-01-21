Mete Yarar: Türkiye, Afrin'i ev ev biliyor; ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmı vuruldu

Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtını değerlendirdi. "Türkiye, Afrin'i ev ev biliyor" görüşünü dile getiren Yarar, harekâtın ilk gününde (20 Ocak 2017) ABD tarafından YPG'ye verilen silahların bir kısmının vurulduğunu iddia etti.

Mete Yarar, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Burada harekâtı değerlendiren Yarar, şunları söyledi:

"Türkiye Afrin'i ev ev biliyor. Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler."

"72 uçağın katılımı çok önemlidir. Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. Sayısal anlamda çok büyük ama önemli olan bunun koordinasyonu. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, havada tutarken herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Size biri füze atabilir. Bunlarla ilgili karıştırma yapacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve bütün vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez. Daha önceki harekâtlarda 100, 150 uçakla yapılan operasyonlar gördük. Ama bu Irak kadar büyük bir cephedeydi... Siz 4 bin kilometrekare bir alanda bunu yapıyorsunuz... 4 bin kilometrekare karada büyük bir rakamdır. Ama havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçakların alanı için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir. 4 bin kilometrekare bir alan için anormal kısıtlı bir alan."

"Çok tartışıldı dendi ki 'Afrin harekâtı neden bu kadar geciktirildi'. Türkiye'nin bir 15 Temmuz gerçeğini, Türkiye'nin bir barikatlar dönemi gerçeğini, bir IŞİD gerçeğini, Fırat Kalkanı harekâtı gerçeğini unutuyoruz. Ve arkasında Türkiye'nin Afrin'e PKK'nın Türkiye içinde yapacağı unsurların temizliğini unutuyoruz. 1.5 seneden beri temizliğini unutuyoruz. Ben çok doğru zamanda, çok doğru dönemde yapıldığını düşünüyorum."

"Dün ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmı vuruldu."