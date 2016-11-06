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Spor

Mete Kalkavan'ın notu belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki yönetimi nedeniyle eleştirilere maruz kalan Mete Kalkavan'ın MHK tarafından bir süre dinlendirileceği öğrenildi

06 Kasım 2016 19:33

Beşiktaş-Trabzonspor maçının konuşulan hakemi Mete Kalkavan'ın gözlemciden aldığı not belli oldu.


Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Beşiktaş – Trabzonspor maçında sonuçtan çok Mete Kalkavan’ın kararları konuşuldu.

Kararları ile maçın önüne geçen Mete Kalkavan, özellikle Ricardo Quaresma’nın Yusuf Erdoğan’a yaptığı harekete kırmızı kart göstermemesi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Trabzonspor cephesinin sert tepki gösterdiği Mete Kalkavan’ın gözlemci notu da belli oldu.

Kalkavan'ın Beşiktaş lehine çaldığı penaltı düdüğü, Quaresma'ya sadece sarı kart çıkarması ve Oğuzhan Özyakup ile Mehmet Ekici arasındaki ikili mücadelelerde verdiği kararların gözlemci tarafından da onaylanmadığı belirtildi.

FIFA kokartlı hakemin gözlemci notunun, bir siyah-beyaz ve bir gri karar nedeniyle 7.9 olacağı ifade edildi. Merkez Hakem Kurulu'nun bu hataları nedeniyle Mete Kalkavan'ı bir süre dinlendireceği de öğrenildi.

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