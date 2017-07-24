T24 LogoT24 Logo
Spor

Mete Kalkavan'ın acı günü

FIFA kokartlı Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası Ahmet İhsan Kalkavan 64. yaşında vefat etti

24 Temmuz 2017 00:41

FIFA kokartlı Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası Ahmet İhsan Kalkavan 64. yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi. 

Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Samsun Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

Mete KalkavanAhmet İhsan Kalkavanvefat etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24