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Spor

Mete Gazoz olimpiyata veda etti

Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, Hollandalı Sjef van den Berg'e yenildi

09 Ağustos 2016 01:40

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki mücadelede 17 yaşındaki milli okçumuz Mete Gazoz, Hollandalı Sjef van den Berg'e 7-3 yenilerek elendi. 

Mete Gazoz 26 yaşındaki Fransız Pierre Plihon ile son 32 turunda karşı karşıya geldi. 4-0 geriden gelip tie-break sonucu rakibini 6 - 5 mağlup eden Mete Gazoz, son 16 Turu'na yükseldi.

Mete, son 32 turunda dünya beşincisi Hollandalı Sjef van den Berg'e 7-3 yenilerek elendi.

Mete Gazoz elenmesine rağmen hakkında atılan 10 bin üzerindeki tweetle Twitter'da Türkiye gündemine oturdu.

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