Mete Gazoz olimpiyata veda etti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki mücadelede 17 yaşındaki milli okçumuz Mete Gazoz, Hollandalı Sjef van den Berg'e 7-3 yenilerek elendi.



Mete Gazoz 26 yaşındaki Fransız Pierre Plihon ile son 32 turunda karşı karşıya geldi. 4-0 geriden gelip tie-break sonucu rakibini 6 - 5 mağlup eden Mete Gazoz, son 16 Turu'na yükseldi.



Mete, son 32 turunda dünya beşincisi Hollandalı Sjef van den Berg'e 7-3 yenilerek elendi.



Mete Gazoz elenmesine rağmen hakkında atılan 10 bin üzerindeki tweetle Twitter'da Türkiye gündemine oturdu.