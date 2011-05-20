-METE DÜREN'DEN ERTUĞRUL SAĞLAM'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın siyah-beyazlı takımın yabancı oyuncularına izin vermesi konusundaki açıklamasına yanıt verdi. Düren, kulübün internet sitesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olmuş bir takımın ve bu takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın ligin son maçına Beşiktaş'ın kadro tercihi konusunda yapmış olduğu talihsiz açıklamayı üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, ''Ligdeki sıralamayı ve dolayısıyla Avrupa kupalarına katılma şeklini belirleyecek olan faktör, Sayın Sağlam'ın ileri sürdüğü gibi Beşiktaş'ın yabancıları veya kadrosu değil, Bursaspor'un kendi kadrosu ve bu maçta ortaya koyacakları performanstır'' ifadesini kullandı. Mete Düren, puan cetvelinden de net olarak görülebileceği gibi, Bursaspor bu maçı kazandığı takdirde Spor Toto Süper Lig üçüncülüğünü elde edeceğini vurguladığı açıklamasında, ayrıca şu ifadelere yer verdi: ''Bu durumun kart cezalısı ve ameliyat olmuş oyuncularımızla hiçbir alakasının bulunmadığı son derece açıkken, teknik direktör gibi yetkili bir ağız geçmiş yıllardan kalan bir alışkanlığı yeniden dile getirerek, Bursaspor'un olası bir başarısızlığını yeniden Beşiktaş'a mal etmek gibi, sportif açıdan son derece yanlış olmaktan öte, sosyal açıdan da son derece tehlikeli bir harekette bulunmuştur. Yanlış, haksız ve gereksiz bir beyanatın yıllar boyu süren ve neredeyse iki seçkin camia arasında bir kan davasına dönüşen olaylara sebebiyet verdiği ve bugün bir taraftar gerginliğini aşıp kamuoyu düzenini tehdit eder bir boyuta vardığı hepimizce malumdur. Durum böyle iken, müsabaka öncesi gerginlikle ileri ki yıllarda bu tür olayları körükleyebilecek söz ve hareketlerden kaçınılması gerektiğini ve gaflet içinde benzer söylemlerden mümkün olduğunca uzak kalınması konusunda teknik direktör ve yöneticilere düşen sorumluluğu bir kez daha hatırlatmak isteriz.''