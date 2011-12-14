Mete Düren: Tayfur Hoca için daha erken

T24 - Şike soruşturmasında tahliye olan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, içeride kaldığı sürede her şeyi özlediğini ama en çok özgürlük hasretinin ağır bastığını söyledi.





Şike iddialarıyla ilgili soruşturma sonrasında tahliyesine karar verilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Metris Cezaevi’nden önceki gece çıkan ve dün de bir yandan dinlenip, bir yandan da ziyaretçilerini ağırlayan Havutçu, eşi Neslihan ve kızı Mina ile birlikte, evinin önünde basın mensuplarına görüntü verdi. Bu sırada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Havutçu, “Özgürlüğümüze kavuştuk, ailemize kavuştuk. O yüzden inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum” dedi.

‘İnşallah içerdekiler de özgürlüklerine kavuşur’



Dünün özel bir gün olduğunu ifade eden Tayfur Havutçu, “Kızımın da doğum günü. O yüzden çifte bir mutluluk yaşıyoruz. Geldiğiniz için size de teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda diğer arkadaşlar da özgürlüklerine kavuşurlar” diye konuştu. Havutçu, Beşiktaşlı taraftarların kendilerine verdiği destek konusunda ise şunları söyledi:



“İlk günden beri taraftarlarımız inanılmaz bir destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Bütün camia ve Beşiktaş taraftarı bizim yanımızdaydı. Bu da ayrı bir mutluluk verdi. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili ayrı bir basın toplantısı yapacağım.” Havutçu, “Taraftarlar sizi çok özledi, maça gelecek misiniz?” sorusu üzerine, “Bakalım değerlendireceğiz. İnşallah” diye cevapladı.

‘Takım iyi gidiyor’



Tayfur Havutçu’nun eşi ve kızı da tahliye nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Eşi Neslihan Havutçu, çok mutlu olduğunu ifade ederken, kızı Mina ise doğum gününde babası yanında olduğu için mutluluk yaşadığını kaydederek, “Babamın doğum günümden bir gün önce gelmesi çok büyük bir şans. Uğurlu geldiğimi düşünüyorum” dedi. Bu arada Havutçu, Lig TV’ye de açıklamalarda bulundu.



Genç teknik adam, en çok neyi özlediği sorusu üzerine, “Her şeyi tabii. Özgürlük bambaşka, insan yaşamadan anlamıyor. Biz de tabii bunu yaşamadan önce daha değişik düşünüyorduk ama bu süreci atlattıktan sonra insanın yaşantısında çok şeyin değiştiğine inanıyorum. Bu da bizim için bir ders oldu” ifadelerini kullandı. Fiyapı İnönü Stadı’ndaki atmosferi özleyip özlemediği sorusuna ise Havutçu şöyle yanıt verdi:



“Tabii özledik. O atmosferi özledim. Ayrıca çok mutluyum. Takım da iyi gidiyor. Daha iyi de olacağına inanıyorum. Yarın (bugün) da önemli bir karşılaşma var. İnşallah Avrupa Ligi’nde de grup lideri olarak çıkarız. Stoke City maçına gitmek istiyorum. Başkanımız da dönüyor, onunla görüşeceğim ve ardından maça gideceğiz.” Bir soru üzerine teknik direktör Carlos Carvalhal’ı değerlendiren Havutçu, “Mutluyum, takım iyi gidiyor. Carlos ile biz Avusturya’da kamp döneminde görüştük. Anlaşmıştık her konuda, görev dağılımı da yapmıştık ama bu süreç yaşandı. Bizim yerimize Carlos görevi devraldı. İnşallah hem grup lideri olarak Avrupa kupalarına devam edeceğiz hem de ligi de iyi bir konumda bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Gece uyuyamamış



Beşiktaş Teknik Direktörü “Sizi ne zaman yedek kulübesinde takım takıma taktik verirken göreceğiz” sorusuna, “Şu anda onu hiç düşünmüyorum. Hem başkanımızla hem yönetimimizle görüşüp en sağlıklı kararı vereceğiz. Şu anda ailemle beraber olmayı düşünüyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Tayfur Havutçu, cezaevinden tahliye edildikten sonra uyuyamadığını da belirtti.

Seba da ziyaret etti



Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, dün yeğeni Tayfur Havutçu’yu ziyaret etti. Havutçu’nun evine giden Seba, yeğeni ve burada bulunan aile bireyleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Havutçu, Seba’nın yanına kendisinin gitmek istediğini ancak onun buna izin vermediğini belirterek, “Süleyman Amcamın buraya gelmesi beni gururlandırdı. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Akşam konuşmuştuk, ben ziyaret etmek istiyordum, ama izin vermedi, kendisi geldi. Teşekkür ederim” diye konuştu.

‘Tayfur Hoca için erken’



Beşiktaş Basın Sözcüsü Mete Düren, şike davasında tahliye olan Tayfur Havutçu’nun takımın başına geçmesinin şu an için erken olduğunu söyledi.



Sportturkiye.com’un ‘10. Geleneksel Türkiye Spor Adamları’ ödül töreninde yılın spor adamı ödülünü alan Düren, “Ödülden ötürü buruk bir sevinç yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın tahliye edilmesi bizim için asıl sevinç kaynağı ama aklanmaları gerçek sevincimiz olacak. Tayfur Hoca’nın takımın başına geçip geçmeyeceğine adım atmak için henüz erken çünkü tahliye edileli 24 saat bile olmadı. Şu an dinlemesi lazım. Başından beri Carlos Carvalhal’ın vekâleten bu görevde olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Tayfur Hoca ne zaman ‘Hazırım’ derse bu konu o zaman gündeme gelir.”

‘Sevindik ama yetmez’



Düren, Havutçu’nun yanı sıra Asbaşkan Serdal Adalı ve protokol müdürü Ahmet Ateş’in tahliyesine sevindiklerini belirtirken “Ama aklanmaları gerçek sevincimiz olacak” dedi. Küme düşürülüp düşürülmeyecekleri konusunda da değerlendirme yapan Düren şunları söyledi:



“Karar mercii TFF’dir. Bu gündemde bu kararlar bu kadar acele verilmemeli. Kişisel fikrim, geçmiş aylarda yaşananlar ceza anlamında yeterli, daha fazla cezaya gerek yok.”



