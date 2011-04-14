-METE BİNAY KOPARMADA BAŞARILI OLAMADI KAZAN (A.A) - 13.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazanan Mete Binay, silkme müsabakasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başarılı olamadı. Tataristan'ın başkenti Kazan'da devam eden şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında, milli halterci Binay, silkme müsabakaları için ilk hakkındaki başlangıç kilosunu 170 olarak belirlemişti. Daha sonra rakiplerinin kilo yükseltmesi sonucu ilk hakkında 175 kilo ağırlığın altına giren Mete Binay, bu hakkında başarılı olamadı. İkinci hakkına girmeden önce rakipleri kilo artıran Binay, bir dakika sonra yeniden podyuma geldi. Kaldırışı sırasında halter barını başının üzerine atamayan Binay, podyumda tansiyon düşmesine bağlı hafif bir baygınlık geçirdi. Binay, son hakkında 176 kiloyu denedi, ancak yine aynı problem nedeniyle başarılı olamadı. Aynı kilodaki diğer Türk halterci Erol Bilgin ise 3 hakkında da denediği 175 kiloyu kaldırmayı başaramadı. Müsabaka sonrası milli takım doktoru İbrahim Yanmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mete Binay için, ''Vücudu toparlanmadan diğer kaldırışlara girdiği için problem yaşadı. Önemli bir durum yok'' dedi. Ayrıca Yanmış, Erol Bilgin'e müsabaka öncesi bileğindeki ağrılar nedeniyle iğne yaptığını ve bu nedenle Bilgin'in de istediği kaldırışları yapamadığını belirterek, ''Türkiye'ye dönünce ameliyat olması gerekiyor'' diye konuştu. Bu kiloda silkmede Rusya'dan Lukanın kaldırdığı 187 kilo ile birinci, Romanya'dan Martın 181 kilo ile ikinci, Arnavutluk'tan Godelli ise 176 kilo ile üçüncü oldu. Genel toplamda birinciliği yine Rus Lukanın 332 kilo, ikinciliği Rumen Martın 331, üçüncülüğü ise Arnavut Godelli 321 kilo ile aldı. Şampiyonada yarın bayanlar 63 kiloda Sibel Şimşek, erkekler 77 kiloda Semih Yağcı podyuma çıkacak.