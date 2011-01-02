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Dünya

METALLICA HAYRANLARINA SATANİZM DAVASI ŞAM (A.A)

02 Ocak 2011 22:07

-METALLICA HAYRANLARINA SATANİZM DAVASI ŞAM (A.A) - 02.01.2011 - Dünyaca ünlü Heavy Metal müzik grubu Metallica hayranlığı, ergenlik çağındaki iki Suriyeli çocuğun başını derde soktu.   Polislerin Metallica grubunun sembolünü "şeytana tapmak" olarak yorumlaması sonucu gözaltına alınan çocuklar, yerel savcının araya girmesiyle serbest bırakıldı. Champress internet sitesinde yer alan habere göre, Metallica grubunun hayranı iki çocuk, birkaç hafta önce polis tarafından gözaltına alındı. Polisin, Metallica hayranlığını "şeytana tapma" olarak algılaması yüzünden çocuklar hakkında "satanizm" davası açıldı.  Satanizmle suçlanan çocuklardan Yenal El Bedevi'nin babası, katıldığı bir televizyon programında, oğlunun gözaltına alınma gerekçesinin anlamsız olduğunu söyledi. Baba El Bedevi'ye göre çocuklar sürekli siyah renk elbise giydikleri, Metallica yazılı kolye taktıkları ve otoban kenarındaki duvarlara grubun işaretini çizdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Yerel savcının, gözaltına alınanların ergenlik çağında olmaları ve öğrenimlerinin aksamasını gerekçe göstermesinin ardından çocuklar serbest bırakılmıştı.  Bu davanın, Suriye'de satanizm suçlamasıyla açılan ilk dava olduğu belirtiliyor.

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