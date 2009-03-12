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Spor

Metalist'e Kiev çelmesi

UEFA Kupası'nda oynanan 4. Tur ilk karşılaşmasında Dinamo Kiev ile Metalist Kharkiv, Kiev'de karşı karşıya geldi.

12 Mart 2009 02:00

UEFA Kupası'nda oynanan 4. Tur ilk karşılaşmasında iki Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Metalist Kharkiv, Kiev'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Dinamo Kiev oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Kiev'e galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Vukojevic'ten geldi.

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Kupası'na katılmıştı. Mavi beyazlı ekip, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalmış, Ukrayna'da ise temsilcimizi 1-0 mağlup etmişti. Metalist Kharkiv ise, UEFA Kupası'nda Galatasaray ile aynı grupta yer almış ve sarı kırmızılı ekibimizi Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0'lık skorla devirmişti.

Kiev, kupanın bir önceki turunca Valencia'yı elemeyi başarırken, Metalist Kharkiv ise İtalyan Sampdoria'yı elemişti. Özellikle Metalist Kharkiv, kupada aldığı sonuçlarla çok büyük dikkat çekmişti.

İki takım arasında UEFA Kupası 4. Tur rövanş karşılaşması, 19 Mart'ta oynanacak.

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