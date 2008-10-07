Metalist Kharkiv'i tanıyalım

UEFA Kupası'ndaki tek temsilcimiz Galatasaray, B Grubu'nda Benfica, Olympiakos, Hertha Berlin ve Metalist takımlarıyla eşleşti. İşte Sarı kırmızılı temsilcimizin rakiplerinin tanıtımı.



Bellinzona'yı yenerek UEFA Kupası'nda 2. kez gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Can Bartu'nun da katıldığı kura çekiminde tanıdık takımlarla eşleşti. Sarı kırmızılılar, kura sonucunda Beşiktaş'ı eleyen Metalist ekibine de rakip oldu. Sarı kırmızılıların diğer rakipleri ise Portekiz'den Benfica, Yunanistan'dan Olympiakos ve Almanya'dan Hertha oldu.





METALİST KHARKIV





1925 yılında kurulan Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv özellikle Sovyetler Birliği döneminde başarılarıyla dikkat çeken bir ekip. Geçtiğimiz sezon UEFA Kupası'nda Everton'a ilk turda elenen sarı mavililer geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Ligi'ni 3. sırada bitirerek UEFA Kupası'na ilk turdan katılma hakkını elde ettiler. M. Kharkiv şu an UEFA kulüpler sıralamasında 146. sırada yer alıyor.



10 haftası geride kalan Ukrayna Premier Ligi'ne bu sezon iyi bir giriş yapan Metalist Kharkiv 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligi FC Metalurh Donetsk ve Dinamo Kiev'in ardından 3. sırada yer alıyor.



Teknik direktörlüğünü Myron Markevych yapan M. Kharkiv, maçlarını 30.000 kişilik Metalist Stadium'unda oynuyor ancak stadları 2012 Avrupa Şampiyonası dolayısıyla 43.000 kişi kapasiteli olması için bakımda bulunuyor.



Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Ukaryna temsilcisi, 8 gol atıp 1 gol yedi. Ukrayna Ligi'nde 10. hafta sonunda 3. sırada yer alan Metalist Kharkiv takımı son maçında Metalurh Zaporizhy'ya 1-0 mağlup oldu.



Kharkiv takımı, UEFA Kupası 1. turunda karşılaştığı temsilcimiz Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen, kendi sahasında 4-1 galip gelerek adını UEFA Kupası gruplarına yazdırdı.



Takımda 2 Fil Dişi Sahilleri, 2 Sırp, 2 Brezilyalı, 1 Moldovalı, 1 Senegalli ve 1 Polonyalı oyuncu bulunuyor.



Ukrayna ekibinin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor...



2 DF Andriy Koniushenko

3 DF Yevhen Selin

4 MF Abdoulaye Djire

5 DF Oleksandr Babych

6 DF Seweryn Gancarczyk

7 MF Serhiy Valyayev

8 MF Edmar

9 MF Valentyn Slyusar

10 MF Aleksandar Trišovic

17 FW Andriy Koval

18 GK Dmytro Zhdankov

19 MF Serhiy Barylko

20 MF Anton Postupalenko

22 DF Milan Obradovic

23 GK Ihor Bazhan

24 FW Ruslan Fomin

25 MF Oleksandr Rykun

26 FW Venance Zézé

28 MF Roman Butenko

29 GK Oleksandr Goryainov (Kaptan)

30 DF Papa Gueye

33 MF Marko Devic

37 DF Vitaliy Bordiyan

50 FW Coelho

88 DF Oleksiy Kurylov





