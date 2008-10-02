Metalist Kharkiv - Beşiktaş: 4 - 1

Beşiktaş 2008-2009 sezonunda Avrupa macerasını erken noktaladı. UEFA Kupası 1. turunda ilk maçta 1-0 yendiği Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla deplasmanda rövanşa çıkan siyah-beyazlılar, 4-1'lik farklı yenilgiyle kupanın dışında kaldı.

Metalist Stadı'nda oynanan maça 25 bin taraftarının da desteğiyle ev sahibi ekip baskılı başladı. Üst üste kazandığı serbest vuruşlar ve kornerlerle baskı kuran Metalist Kharkiv, 16. dakikada Jackson'ın yaklaşık 35 metreden attığı golle öne geçti.

Golün şokunu üzerinden atamayan Beşiktaş, 26. dakikada yaşanan savunma hatasında Devic'in golüne engel olamayarak 2-0 geriye düştü. Son bölümlere doğru toparlanan siyah-beyazlılar, 41. dakikada Tello ile yarattığı tek tehlikeyi skora çeviremeyince soyunma odasına 2-0 yenik indi.

İkinci yarıya İbrahim Toraman-Serdar Özkan değişikliğiyle başlayan temsilcimiz Silusar ve Edmar'la yaşadığı tehlikeleri savuşturmasına rağmen, rakibin etkili kontratakları karşısında zor anlar yaşadı. Bu devrede ilk kez 66. dakikada Holosko ile rakip kaleye giden Beşiktaş, 70. dakikada savunmada kaptırılan topta Jackson'ın ayağından topu 3. kez ağlarında gördü. Oyun disiplininden iyice kopan temsilcimiz 76. dakika kullanılan serbest vuruşta bir savunma hatasıyla daha 4-0 mağlup duruma düştü.

Kalan dakikalarda maçın genelinde olduğu gibi hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta Nobre'nin 90. dakikadaki golü skoru belirlemeye yetti.

4-1'lik skorla tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan temsilcimiz, UEFA Kupası'na birinci turda veda ederek, grup mücadelelerine katılma hakkı kazanamadı.



METALIST KHARKIV: 4 - BEŞİKTAŞ: 1

Stat: Metalist

Hakemler: Grzegorz Gilewski, Maciej Wierzbowski, Rafal Rostkowski (Polonya)

Metalist Kharkiv: Goryanov, Maidana, Obradovic, Papa Gueye, Gancarczyk, Valyayev, Edmar, Sliusar, Trisovic (Dk. 38 Bordian), Devic, Jackson

Beşiktaş: Hakan, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, Zapotocny, Seriç, Holosko, Serdar Kurtuluş, Cisse, Tello, Delgado, Bobo

Goller: Dk. 16 Jackson, Dk. 26 Devic (Metalist Kharkiv)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Cisse (Beşiktaş), Dk. 42 Devic (Metalist Kharkiv)

Maçtan dakikalar

16. dakikada Jackson orta sahaya yakın bir yerden mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı çatal tabir edilen yerden filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

24. dakikada Trisovic'in uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta gitti.

26. dakikada kalecinin uzun vuruşunda Beşiktaş ceza alanı önünde Zapotocny'nin hatası sonrası topa sahip olan Jackson, ceza alanına girerken rakibinden meşin yuvarlağı kurtardı. Bu oyuncu, daha müsait durumdaki Devic'e topu bırakırken, Devic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-0.

41. dakikada Delgado'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Tello'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Aynı dakikada Delgado'nun kullandığı korner atışında ön direkte Cisse topa ayak koyarken, savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere attı.



50. dakikada Devic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sliusar'ın şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Aynı dakikada soldan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Edmar'ın kafa vuruşunda, kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

56. dakikada Bordian'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Devic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

61. dakikada Valyayev, savunmayı geçerek topla ceza alanına girdi. Bu oyuncu açısı daraldığı anda meşin yuvarlağa dokundu, ancak top az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada Jackson'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Hakan üstüne gelen topu üstten kornere çeldi.

69. dakikada Delgado'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üstten farklı bir şekilde auta gitti.

70. dakikada Zapotocny ve Delgado'nun ortak hatasında topu kazanan Valyayev, meşin yuvarlakla sağdan ceza alanına girdi. Valyayev, arka direkte müsait pozisyondaki Jackson'a meşin yuvarlağı bırakırken, ilk golün sahibi bu oyuncu topu bir kez daha filelere attı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

72. dakikada Delgado, sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Tello'ya topu bıraktı. Tello'nun şutunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta çıktı.

75. dakikada Gancarczyk'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kimseye çarpmayan top doğrudan filelere gitti: 4-0

84. dakikada Devic'in ara pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Jackson, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Hakan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere attı.

90. dakikada Aydın, soldan topla ceza alanına girdiği anda meşin yuvarlağı Bobo'ya bıraktı. Bobo'nun vuruşunda, savunmadan seken topu önünde bulan Nobre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1 Beşiktaş, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılarak UEFA Kupası'ndan elendi.