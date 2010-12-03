-''METAL SÜNGERE BENZEYEN'' SÜPER MADDE SİNGAPUR (A.A) - 02.12.2010 - Japon bilim adamları, uzay aracı ve otomobil yapımında çığır açabilecek bir madde geliştirdi. Tamamen karbondan üretilen maddenin, çok sayıdaki özelliği arasında aşırı sıcaklığa dayanıklı olmasının yanı sıra yoğun kıvamlı bir bal gibi yavaşça akabilmesi ile esneyebilmesi ve eski şekline dönebilmesi dikkati çekiyor. Japonya'daki Ulusal Gelişmiş Endüstriel Bilim ve Teknoloji Enstitüsünde görev yapan Xu Ming, trilyonlarca karışık karbon nanotüplerinden meydana gelen maddenin, ''delikli bir metal süngere benzediğini'' söyledi. Yaptığı açıklamada bu maddeyi çekip bırakınca yavaşça eski şekline dönebildiğini de belirten Xu, ''Bu, tam anlamıyla yeni ve eşsiz bir madde. Uzay araçlarının yakıt tanklarında, roketlerde ve titreşimi yalıtmak için araba motorlarında kullanılabilir'' diye konuştu. Lastiğin aksine geliştirdikleri maddenin elektrik iletkenliğinin de olduğunu vurgulayan Xu, bu nedenle buluşlarının, daha başka bir çok uygulamada kullanılabileceğini söyledi.