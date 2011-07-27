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METAL KİRLİLİĞİ İDDİASINA İNCELEME ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2011 18:00

-METAL KİRLİLİĞİ İDDİASINA İNCELEME ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kütahya'da işçilerde metal kirliliği iddiasıyla ilgili olarak, ''Bize ulaşır ulaşmaz gerekli talimatları verdik. Görevli arkadaşlarımız orada incelemelerini sürdürüyorlar'' dedi.  Çelik, Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez ve beraberindekileri makamında kabul etti. 61. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer aldığını hatırlatan Çelik, hükümetin başlangıcında ilk olarak yine aynı görevde bulunduğunu, bitiminde ise Diyanetten de sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Bakan Çelik, iki yıllık dönem içerisinde Diyanet İşleri Başkanı ve çalışma arkadaşlarıyla çok önemli hizmetlere birlikte imza attıklarını anlattı.  Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, ''Kütahya'da işçilerde metal kirliliği iddiası''na ilişkin bir soru üzerine, ''Bize ulaşır ulaşmaz gerekli talimatları verdik. Görevli arkadaşlarımız orada incelemelerini sürdürüyorlar'' diye konuştu.

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