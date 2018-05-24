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METAL KESİM ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Büyükçekmece'de, metal kesim atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı  Beykent Sanayi Sitesi 2

24 Mayıs 2018 01:44

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Büyükçekmece\'de, metal kesim atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı 
Beykent Sanayi Sitesi 2. Caddesi Ceyhan Sokak\'ta bulunan 2 katlı metal kesim atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İstanbul\'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekipleri,
-İş yeri sahipleri,
-Merdiven aracı,
-Genel ve Detaylar


 

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