Metal işçisinden mektup: Bırakın işveren ağzından konuşmayı!

Bir Ford Otosan işçisi, Türk Metal ile MESS arasındaki TİS görüşmeleri sürecinde gelinen noktayı ve sendikanın 'donan işçi' eylemini değerlendirdi.

Evrensel'de yayımlanan mektup şöyle:

Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 135. gün oldu. Bugün 5 dakikalık “donan işçi” eylemi vardı. Türk Metal Sendikasının komik eylem planlarından bir tanesini daha görmüş olduk böylece. Üstelik bu komiklik öyle her bölüme de nasip olmadı. Bu eylemden haberi dahi olmayan çokça bölüm vardı.

Ford’da boyahanedeki arızadan dolayı kaynak hatları zaten yürümüyordu ve siz şimdi 5 dakika eylem yaptınız öyle mi? Komik. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz, kafa mı buluyorsunuz? Amirler, memurlar dalga geçiyor “10 dakika da bizden olsun” diye. Siz Türk Metal Sendikası yönetimi daha bu olayın farkında değil misiniz? İşçiler sizden en etkin eylem planı olan grev ve şalter inmesini bekliyor.

Farkında mısınız cuma günü basın açıklaması için Yeniköy ve Gölcük fabrikalarında gündüz vardiyasında çalışan kaç işçi toplandı Anıtpark’ta? Sorguladınız mı hiç? 2 bin 500 kişi civarında olması gereken işçi sayısı yan sanayideki arkadaşlarla beraber 800 civarıydı. Neden mi? Siz kaçak dövüşüyorsunuz da ondan? İşçiler sizden gerçekçi eylemler bekliyor. 135. gün olmuş, siz halen yerinizde sayıyor, her şeyin bir sırası var diyorsunuz. İşçinin sabrı tükenmek üzere ya üzerinize düşeni yapın, ya da bu işi bırakın. Neymiş efendim, ‘Ağır ve tehlikeli işlerde 5 dakikadan fazla duruş olamazmış, işveren tazminatsız işten atma hakkını kullanırmış’… mışmış da mış…

Bırakın işveren ağzından konuşmayı da, işçiden yana tavır alın. Ford’da işçilerin hemen hepsi tepkili ve yanınızda yürümüyor, bunu sizler de görüyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız, yasal hakkınız olan eğitim hakkınızı kullanın. Bir saat işçilere bilgilendirme toplantısı yapın. MESS komik teklifler yapıyor. 130 bin metal işçisinin alın terini görmezden geliyor. Siz komik eylemlere devam ediyorsunuz. Basın açıklamalarında halen aynı sözleri söylemeye devam ediyorsunuz ama eylem planınız yok. Buradan tüm Türk Metal Sendikası üyelerine sesleniyorum. Türk Metal Sendikası 5 Şubat’a kadar işçinin istediği grev ve şalter inmesini yapmazsa, hepimiz gereken tavrı alalım. Çünkü bunlar bizim alın terimizle, emeğimizle dalga geçiyorlar. Bunlar bizi temsil edemiyorlar ve hakkımızı almak için bizimle mücadele vermekten kaçıyorlar. Bunlar olmadan kendi hakkımızı biz çok daha iyi almasını biliriz. Bizler birlik ve beraberlikle çok şeyler başardık bundan sonrada başaracağız. Biz metal işçisinin taleplerini dikkate almayanları biz de tümden sileriz.