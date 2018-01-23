Metal işçisi, Avrupalı meslektaşlarına göre çok daha kötü koşullarda çalışıyor!

Birleşik Metal-İş tarafından hazırlanan rapora göre, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandığı için greve hazırlanan metal işçileri, aynı işi yaptıkları Avrupalı meslektaşlarına göre çok daha kötü koşullarda çalışıyor. Rapora göre Avrupa’da metal işçisinin işverene saat maliyeti ortalama 33 Avro iken Türkiye’de sadece 2.58 Avro.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlandığı ve işçi sendikalarının grev ve grev uygulama kararları aldığı metal işkolunda işçilerin, aynı işi yaptıkları meslektaşlarına oranla daha az rapor aldıkları ortaya çıktı. Oysa uyuşmazlık maddelerinden birini de işveren, devamsızlığın çok olduğu, fazla rapor alındığı gerekçesi ile ikramiyelerin fiili çalışmaya göre verilmesindeki ısrarı oluşturmuştu.

Birleşik Metal-İş’in hazırladığı, “2017-2019 dönemi MESS Grup Toplu Sözleşme Sürecinde Metal İşçisinin Gerçeği” başlıklı rapora göre, otomotiv sektöründe toplam üretimin artmasıyla metal patronlarının da kârları katlandı. Rapora göre, devamsız oldukları ileri sürülen Türk metal işçileri, OECD verilerine göre, hastalık nedeniyle yılda yalnız 3.2 gün işe gitmiyor. Bu rakam Meksika’da 27.6 gün. Aynı şekilde, Avrupa Birliği ülkelerinde en düşük işçi maliyeti olan ülke Türkiye. Saat maliyeti işverene Norveç’te 59, Almanya’da 38.8, Hollanda’da 36, Bulgaristan’da 4.2 ve Türkiye’de 2.5 Avro.

Raporda MESS üyesi işyerlerinde kişi başı kârlar da ortaya konuldu. Buna göre İÇDAŞ 2016’da işçi başına yıllık 95 bin 701 lira, aylık 7 bin 975 kâr etti. İÇDAŞ işçinin talebini yerine getirmesi kârının yalnızca yüzde 14’ü ediyor.

Metal işçisi ‘grev’ dedi

MESS sözleşmesi kapsamında 12 bin üyesi bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metalİş Sendikası 2 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı. Türk Metal’de bir süre önce 2 Şubat’ta greve çıkacağını duyurmuştu. Dün de Afrin operasyonu nedeniyle İşçi sendikalarına yaptıkları greve ortak çıkma çağrısının gereği 2 Şubat tarihini belirlediklerini dile getiren Sendika Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Eğer grevimiz yasaklanırsa grev yasağını tanımayacağımızı bir kez daha duyuruyoruz” dedi.

Birleşik Metal-İş düzenlediği basın toplantısıyla hem metal işçilerinin içinde bulunduğu ekonomik durumu hem de sendikanın aldığı grev kararını duyurdu. Toplantıya DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek ile Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel de katıldı.

İşyerlerinde ortalama saat ücretinin 10.39 TL ve ortalama net ücretin ikramiye dahil yaklaşık 2145 TL olduğu bilgisini veren Serdaroğlu, “Ücret zammı talebimiz ilk altı ay için üç kademede iblağ, seyyanen ücret ve kıdem zammı olacak şekilde yaklaşık yüzde 30.47’lik bir artışla net 695 TL olarak belirlendi. Sosyal ödemelerde de talebimiz yüzde 50 civarındadır. MESS ise ilk olarak yüzde 3.20, karşılığı 70 TL, son olarak da yüzde 6.40 oranında yani yaklaşık 140 TL zam teklif etti” dedi.

Her vardiyada bir saat eylem

Bugün, tüm fabrikalarda her vardiyada birer saat işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanarak üretim yapmayacaklarını duyuran Adnan Serdaroğlu, “OHAL, MESS’in iştahını oldukça kabartmış durumda, sadece sefalet ücreti ve üç yıllık yürürlük süresi dayatmıyor, ayrıca birçok idari maddede de kazanılmış haklardan geri adım istiyor” dedi. Serdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre MESS;

* İkramiyelerde gedik açmak, kıdem ve ihbar hakkında artı kazanımları ortadan kaldırmak, deneme süresini uzatmak istiyor.

* Yeni teklif ettiği maddelere kapıyı tamamen kapatmış durumda. 8 Mart gününde kadın üyelerin, 3 Aralık gününde engelli işçiler için istenen ücretli izin hakkı kabul etmedi.

* Kiralık işçiliği engelleyen maddeye karşılık, esnek çalışmayı yaygınlaştıracak tekliflerle geldi.

* Bugün pek çok işyerinde uygulanan ve Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile yapılan sözleşmede yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası da kabul edilmedi.

OHAL’de beş yasak

AKP hükümetleri döneminde çeşitli işkollarında toplam 13 işyerinde 62 bin 250 işçinin grevi, 2016 Temmuz ayında ilk kez ilan edilen OHAL’den bugüne 5 işyerinde 24 bin 200 işçinin grevi erteleme adı altında yasaklandı. Bu 5 yasaklamanın içinde ikisi Birleşik Metal-İş’in grevleri.