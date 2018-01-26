Metal işçilerinin grevi yasaklandı, kararda 'milli güvenliği bozucu nitelikte' dendi

Metal işçilerinin grev kararı, Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozucu nitelikte" görülerek 60 gün süreyle ertelendi.

Bakanlar Kurulunun metal işçilerinin aldığı grev kararının ertelenmesine ilişkin karar, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 2 Şubat'ta başlayacak olan metal işçilerinin grevi “milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle "Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 60 gün süreyle ertelendi.

Metal işkolunda faaliyet gösteren 200’e yakın işyerinden 130 bin işçiyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesi sürecinde Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş'in 2 Şubat’ta greve çıkacaklarını açıklamalarının ardından, patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’ndan (MESS) lokavt kararı geldi. Karar, bugün MESS’e bağlı fabrikaların ilan panolarına asılmıştı.

BirGün’e konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Prosedür gereği, zamanını kaçırmamak için bunu yapıyorlar. Uygulanacağını sanmıyorum, yine de doğru değil. Lokavt insanlık dışı, çağ dışı bir uygulama” demişti.