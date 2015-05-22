Akademisyenlerden eylemdeki metal işçilerine destek

Renault ve Tofaş’ta başlayıp Coşkunöz ve Mako’da çalışanların da desteğiyle büyüyen Bursa'daki işçi eylemlerine akademisyenlerden de destek geldi.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyelerinin imza attığı destek bildirisinde, "Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz" denildi. Açıklamada "Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Her türlü bilimsel ve insani desteğe hazır olduklarını belirten akademisyenler, 'tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya' çağırdı.
100'e yakın profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisinin imza attığı açıklamanın tam metni şöyle:
"Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına alınmıştır.
Metal işçilerinin toplu eyleminin Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin ve sendikacılığının yıllardır sıkıntısını çektiği temel sorunlarla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz.
Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.
Tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya ve sorunları barışçı yollarla çözmeye çağırıyoruz.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri olarak, uyuşmazlığın çözümü için her türlü bilimsel ve insanî desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamak isteriz.
Saygılarımızla.
22 Mayıs 2015
Prof. Dr. Metin KUTAL (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
Prof. Dr. Çiğdem KIREL
Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
Prof. Dr. Banu UÇKAN
Prof. Dr. Faruk SAPANCALI
Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Prof. Dr. Gürhan FİŞEK
Prof. Dr. İlkay SAVCI
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Meryem KORAY (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Neslihan OKAKIN
Prof. Dr. Pir Ali KAYA
Prof. Dr. Recep VARÇIN
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Prof. Dr. Tijen ERDUT
Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER
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Doç. Dr. Aziz ÇELİK
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Doç. Dr. Betül URHAN
Doç. Dr. Burcu GÜLER
Doç. Dr. Dilek BAYBORA
Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ
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Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ
Doç. Dr. Hatice EROL
Doç. Dr. Meltem DELEN
Doç. Dr. Nilgün ONGAN
Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
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Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ
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Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK
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Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY
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Dr. Denizcan KUTLU
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