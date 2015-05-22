Akademisyenlerden eylemdeki metal işçilerine destek

Renault ve Tofaş’ta başlayıp Coşkunöz ve Mako’da çalışanların da desteğiyle büyüyen Bursa'daki işçi eylemlerine akademisyenlerden de destek geldi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyelerinin imza attığı destek bildirisinde, "Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz" denildi. Açıklamada "Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Her türlü bilimsel ve insani desteğe hazır olduklarını belirten akademisyenler, 'tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya' çağırdı.

100'e yakın profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisinin imza attığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Metal işçilerinin günlerdir devam eden barışçıl toplu eylemi, ülkemiz endüstri ilişkileri sistemi ve çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşçilerin barışçıl toplu eylem hakkı, Anayasa’nın yasalarımıza üstün saydığı uluslararası çalışma sözleşmeleri ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları tarafından hukuksal güvence altına alınmıştır.

Metal işçilerinin toplu eyleminin Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin ve sendikacılığının yıllardır sıkıntısını çektiği temel sorunlarla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz.

Metal işçilerinin toplu eyleminin, 12 Eylül ürünü sendika ve toplu pazarlık sisteminin değişmesine katkısı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile sendika özgürlüğünün ve sendika içi demokrasinin güvencelerinin artırılması gereğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Tarafları ve kamu yöneticilerini, işçilerin taleplerini sağduyulu bir yaklaşımla dikkate almaya ve sorunları barışçı yollarla çözmeye çağırıyoruz.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyeleri olarak, uyuşmazlığın çözümü için her türlü bilimsel ve insanî desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamak isteriz.

Saygılarımızla.

22 Mayıs 2015

Prof. Dr. Metin KUTAL (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet MAKAL

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan

Prof. Dr. Çiğdem KIREL

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL

Prof. Dr. Banu UÇKAN

Prof. Dr. Faruk SAPANCALI

Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

Prof. Dr. Gürhan FİŞEK

Prof. Dr. İlkay SAVCI

Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU

Prof. Dr. Meryem KORAY (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Pir Ali KAYA

Prof. Dr. Recep VARÇIN

Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

Prof. Dr. Tijen ERDUT

Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER

Prof. Dr. Zeki ERDUT

Doç. Dr. Aziz ÇELİK

Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ

Doç. Dr. Betül URHAN

Doç. Dr. Burcu GÜLER

Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU

Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ

Doç. Dr. Fuat MAN

Doç. Dr. Hasan Ejder TEMİZ

Doç. Dr. Hatice EROL

Doç. Dr. Meltem DELEN

Doç. Dr. Nilgün ONGAN

Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR

Doç. Dr. Recep KAPAR

Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU

Doç. Dr. Serap ÖZEN

Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP

Doç. Dr. Şule DALDAL

Doç. Dr. Zerrin SUNGUR

Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇAK

Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Çisel EKİZ

Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin DEMİRER

Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK

Yrd. Doç. Dr. Emre KOL

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. M. Rauf KESİCİ

Yrd. Doç. Dr. Meryem KURTULMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe

Yrd. Doç. Dr. Nihan CİĞERCİ ULUKAN

Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp

Yrd. Doç. Dr. Servet GÜN

Yrd. Doç. Dr. Umut ULUKAN

Dr. Denizcan KUTLU

Dr. Murat ÖZVERİ

Arş. Gör. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ

Arş. Gör. Dr. Orkun Saip DURMAZ

Arş. Gör. Dr. Hakan TOPATEŞ

Arş. Gör. Dr. Şafak TARTANOĞLU

Arş. Gör. Akın ÖZDEMİR

Arş. Gör. Altan Başaran

Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ÖZMEN

Arş. Gör. Bilge CENGİZ

Arş. Gör. Ceyhun GÜLER

Arş. Gör. Cihan DURMUŞKAYA

Arş. Gör. Ebru KANYILMAZ POLAT

Arş. Gör. Feyza TURGAY

Arş. Gör. Gonca GEZER

Arş. Gör. Halil BALCI

Arş. Gör. Hilmi ETCİ

Arş. Gör. İdil Ece BAL

Arş. Gör. Maviş YILDIRIM

Arş. Gör. Mehmetcan TÜRKÖLMEZ

Arş. Gör. Mihrican ZORLU

Arş. Gör. Nail DERTLİ

Arş. Gör. Olcay BESNİLİ MEMİŞ

Arş. Gör. Onur Can TAŞTAN

Arş. Gör. Onur METİN

Arş. Gör. Ömer CEYLAN

Arş. Gör. Ömer Furkan ÖZDEMİR

Arş. Gör. Özal Çiçek

Arş. Gör. Selami BAYRAK

Arş. Gör. Selcan PEKSAN

Arş. Gör. Serter ORAN

Arş. Gör. Sevda KÖSE

Arş. Gör. Seyran GÜRSOY

Arş. Gör. Yasemin ARI KOVANCI

Arş. Gör. Yelda BEKTAŞ