Metal işçilerinden patronlara: Uyarıyoruz, sabrımızı ölçmeye kalkmayın!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında yapılan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından metal fabrikalarında başlayan eylemler sürüyor. Hem Türk Metal’in hem de DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler her gün çeşitli eylemler yaparak MESS’i uyarıyor. Birleşik Metal-İş’ten geçen cuma günü yapılan açıklamada, "MESS’i uyarıyoruz, bu tekliflerinin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Metal işçilerinin sabrını ölçmeye kalkmayın. Henüz vakit varken, metal işçilerinin haklı taleplerini yerine getirin” dendi.

Her cuma yürüyüş

Birgün'de yer alan habere göre Birleşik Metal-İş Sendikası, bu haftanın eylem planını açıkladı. Buna göre, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler bugünden itibaren fazla mesaiye kalmayacak. İşçiler yine bugünden itibaren 2 hafta süreyle taleplerini içeren kokartlar takacak. Bunun yanında 15 Aralık Cuma gününden itibaren her hafta cuma günleri vardiya girişlerinde servislerden inilerek toplu şekilde yürüyüşler yapılacak. İşçiler, önümüzdeki günlerde de MESS’e üye işyerlerinin bulunduğu bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapmaya hazırlanıyor.



Birleşik Metal-İş’ten geçen cuma günü yapılan açıklamada, “Masada söyledik, bir kez daha açıkça söylüyoruz. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde, kazanılmış haklarımızı tartışma konusu etmedik, etmeyeceğiz. MESS’i uyarıyoruz, bu tekliflerinin kabul edilmesi söz konusu olamaz. İşverenlere geçtiğimiz dönem yaptığımız grevleri ve ‘Metal Fırtına’yı hatırlatmak isteriz. Metal işçilerinin sabrını ölçmeye kalkmayın. Henüz vakit varken, metal işçilerinin haklı taleplerini yerine getirin” denildi.