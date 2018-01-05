Metal işçilerinden MESS'e karşı grev çağrısı

Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası'nın (MESS) 180 işyerinde 130 bin metal işçisini kapsayan 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3.2 zam kararına tepki gösteren bu sefer Gebze'de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler oldu. MESS'e karşı kitlesel eylem düzenleyen işçiler sendikaya grev çağrısı yaptı.

Gebze’de alana çıkan 3 bine yakın Birleşik Metal-İş üyesi metal işçisi grev çağrısında bulundu. Sendika Genel Başkanı konuştuğu sırada işçiler hep bir ağızdan “Başkan bizi greve götür”, “Metal işçisi grev istiyor” sloganlarını attı. İşçiler, OHAL ve grev yasağına teslim olmamakta kararlı olduklarını haykırdı.

Evrensel'de yer alan habere göre Gebze’de Birleşik Metal-İş Gebze Şubesinin yapmak istediği mitinge OHAL gerekçesiyle valilik izin vermedi. Bunun üzerine sendikanın örgütlü olduğu fabrikalarda gündüz vardiyasında çalışan işçiler, şubenin çağrısıyla dün mesai çıkışında sendika binası önünde toplandı. Buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen işçiler, sık sık “MESS, MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Metal işçisi köle değildir”, “Direne direne kazanacağız”, “Fabrikalara MESS’e mezar olacak”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarını attı. İşçiler, alana polis aramasının ardından girdi. MESS’i protesto eden ve taleplerini içeren dövizler taşıyan işçiler, alanda da sloganlarına hiç ara vermedi.

"OHAL'e boyun eğmeyeceğiz"

Burada işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, miting ve basın açıklamaları taleplerine OHAL gerekçesiyle izin verilmediğini söyledi. İşçiler bunun üzerine “OHAL’e boyun eğmeyeceğiz”, OHAL işçiye mezar olamaz”, “Direne direne kazanacağız”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Gün gelecek devran dönecek AKP işçiye hesap verecek” sloganları atıldı. MESS’in 3 yıllık sözleşme, yüzde 3,2 zam, ikramiyelerin çalışılan güne göre verilmesi, esnek çalışma maddelerinin uygulanması gibi taleplerini hatırlatan Aydın, bu "dayatma"ları kabul etmeyeceklerini söyledi. İşçiler de yuhalayarak MESS’i protesto etti.

İşçiler grev istiyor

Aydın’ın ardından kürsüye Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu çıktı. Serdaroğlu’nun konuşmasını sık sık “Başkan bizi greve götür”, “Metal işçisi grev istiyor” sloganlarıyla kesen işçiler, mücadele kararlılığını dile getirdi. Patronları uyaran Serdaroğlu, “Hiç kimse grev yasaklarının ardına sığınmayacak. Diğer sendikalara sesleniyorum aynı anda greve çıkalım hükümet yasaklarsa da tanımayacağız. MESS OHAL’e güveniyorsa, hiç güvenmesin” dedi.

Bunun üzerine işçiler “Grev haktır engellenemez” sloganını attı. Hükümeti zengin patronların değil, yoksul işçilerin yanında olmaya çağıran Serdaroğlu, “Biz metal işçilerine güveniyoruz. Grup sözleşmesinde olan olmayan bütün metal işçilerini bu mücadeleyi önlerine koyarlarsa kazanacaklardır” dedi.

İleriki günlerde çok daha büyük katılımlarla miting yapacaklarını, fabrikalarda eylemlerin daha da sertleşeceğini söyleyen Serdaroğlu, işçilerin grev talebiyle ilgili “İşçiler grev istiyorsa alasını yaparız" ifadesini kullandı.

Eyleme Gebze Sendikalar Birliği içerisinde yer alan sendikaların yöneticileri, DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay ve Emek Partisi GYK Üyesi Tarık Erkan da katıldı.