Metal işçileri: Yasağı tanımıyoruz, 2 Şubat'ta grevdeyiz

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) bağlı fabrikalarda 130 bin metal işçisinin 2 Şubat’ta başlatacağı grev, ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı. Bakanlar Kurulu kararının, MESS’in üç işçi sendikasını görüşmeye davet ettiği gün alınması ve görüşmenin gerçekleşeceği gün Resmi Gazete’de yayımlanması dikkat çekti. Yasağı tanımadığını duyuran Birleşik Metal-İş Sendikası, “2 Şubat’ta grevdeyiz. Tüm emek dostlarını işçilerin bu haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

Gerekçe yine ‘milli güvenlik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve tüm bakanların imzasını taşıyan ve dün Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi: “Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından ekli listede belirtilen işyerlerinde alınan grev kararı ve MESS tarafından aynı işyerleri için alınmış lokavt kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi; (…) Bakanlar Kurulu’nca 24.01.2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Bu kararla birlikte 130 bin metal işçisinin grevi, AKP hükümetleri döneminde yasaklanan 14’üncü, OHAL sürecinde ise yasaklanan 6’ncı grev oldu. Öte yandan hükümet, bu grevi ertelemekle, bugüne kadar grevini yasakladığı işçi sayısının iki katından fazla sayıda işçinin grevini tek seferde yasaklamış oldu.

Birleşik Metal-İş: 2 Şubat’ta grevdeyiz



MESS’e bağlı 30 işyerinde 12 bin üyesi bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası, grev yasağını tanımadığını, 2 Şubat’ta grevin başlayacağını açıkladı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kararın zamanlamasına dikkat çekilerek, “Özellikle bugün (dün) MESS ile yapılacak toplantı öncesinde açıklanan grev yasaklaması ile hükümet, MESS patronlarına açık desteğini bir kez daha göstererek, 130 bin metal işçisinin emek mücadelesini hiçe saymıştır. Biz de Anayasal hakkımız olan grev hakkımıza yapılan bu fütursuzca saldırıyı hiçe sayıyor ve tanımıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “MESS’in 3 sendikayı farklı saatlerde tekrar görüşmeye davet ettiği gün, Bakanlar Kurulu kararı ile 130 bin işçinin grevinin, uygulanmasına daha bir hafta varken ‘milli güvenliği bozucu’ olduğu gerekçesiyle erteleme adı altında yasaklanması kabul edilemez. İşçi düşmanı hükümete karşı metal işçileri bugünden başlayarak gereken cevabı verecektir. Bizler metal işçileri olarak, hükümetin sadece ve sadece patronları koruyan, işçinin alın terini gözetmeyen, işçilerin grev hakkını elinden alan, Anayasal bir hakkın kullanımını engelleyen kararını, grev yasağını, daha önce EMİS işyerlerinde tanımadığımız gibi şimdi de TANIMIYORUZ. Sendikamız, MESS’e bağlı 30 işyerinde 12 bine yakın işçi adına almış olduğu grev uygulama kararını 2 Şubat’ta hayata geçirecektir. Tüm emek dostlarını, Birleşik Metal üyesi işçilerin bu haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.”

Türk Metal ve Çelik-İş kınadı

MESS’e bağlı fabrikalarda 117 bin üyesi bulunan Türk Metal’den yapılan açıklamada, grev hakkının hem Anayasa hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bir hak olduğuna dikkat çekilerek, “Bu hakkın çeşitli gerekçelerle yasal olarak kullanılmasını engellemek, özgür toplu sözleşme düzenine vurulmuş bir darbedir. Türk Metal Sendikası, gelinen bu durum karşısında, temsil ettiği üyelerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri, alınterinin karşılığını alabilmeleri ve bu süreçten en az zararla çıkmaları için verdiği mücadeleye kararlılıkla devam edecektir” denildi. Açıklamada, konuyla ilgili daha geniş bir açıklamanın bugün Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak tarafından Gebze 1 Nolu Şube’nin genel kurulunda yapılacağı duyuruldu.

Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise yaptığı yazılı açıklamada, “İşveren sendikası MESS, hükümetin almış olduğu grev yasağının arkasına sığınmasın, bu karardan medet ummasın. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Taleplerimiz karşılanmadığı sürece, üretimden gelen gücümüzü devreye sokmaktan geri durmayacağız” dedi.

MESS teklifini yüzde 13,2’e çıkardı



Öte yandan işçi sendikaları ile MESS, yasak kararının ardından dün bir araya geldi. Geçen görüşmede ilk altı ay için yüzde 6,4’e çıkardığı zam teklifini bu kez yüzde 13,2 olarak yenileyen MESS, böylece üzerine düşen ‘fedakârlığı’ yaptığını iddia etti. Sosyal haklarda da ilk yıl için yüzde 13,2 artış öneren MESS, 3 yıllık sözleşme ısrarını ise sürdürdü. Bu teklife karşılık Türk Metal, sözleşmenin iki yıllık olması koşuluyla, talebini ilk altı ay için yüzde 38’den yüzde 30’a çektiğini açıkladı. Birleşik Metal-İş ise görüşmeden sonuç çıkmadığını, tarafların 30 Ocak’ta yeniden bir araya geleceğini duyurdu.