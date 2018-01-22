Metal işçileri grev istiyor: Sözleşmenin iyi olmasını istiyorsak, ipleri sendikacıların elinden almalıyız

130 bin metal işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal sendikası 2 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı. Hazırlık yapılması, olası bir grev yasağına karşı fiili mücadelenin sürdürülmesi için sendikacıları zorlamak gerektiğini dile getiren işçiler, “Bu sözleşmenin iyi olmasını istiyorsak ipleri sendikacıların elinden, kendi elimize almalıyız” dedi.

Evrensel'in haberine göre, Fabrikada herkesin grev kararının alınmasını istediğini dile getiren bir Bosch işçisi, “Sonunda bir tarih verdiler. Bu durum işçilerde olumlu bir hava yarattı. Fakat işçilerin yüzde 80’i bir yandan greve çıkalım derken, diğer yandan Türk Metal için ‘Bunlar greve çıkmadan gidip anlaşırlar’ düşüncesinde. Açıkçası kimse güvenmiyor, samimi de bulmuyor Türk Metal’i” dedi. Bunun en büyük nedeninin de greve hiçbir hazırlık yapılmaması olduğunu söyleyen işçi, şöyle devam etti:

“Gemileri yaktıktan başka bir şey denmiyor. Greve hazırlığınız nedir diye soruyor arkadaşlar, sendikacılar grev sözcüsü arkadaşlarımız belli cevabı veriyor. Kim bunlar bilmiyoruz. Hazırlık anlayışları sadece gözcü belirlemek mi? Birde ha bire fabrikada huzur kalmaz diyorlar. Fabrikada nasıl huzur kalmayacak bunu bize de anlatsınlar bizleri de hazırlasınlar ki sonrada bu da nerden çıktı demeyelim.” Bu durumun sadece Bosch’a özgü olmadığını, Türk Metal’in örgütlü olduğu diğer fabrikalarda da benzer tablonun yaşandığını anlatan işçi, “Yeni laftan başka hiçbir hazırlık yok ortada. Fabrikada çok fazla genç işçi var ve bir deneyimleri yok. Buraya yönelik bir çalışma olmalı” diye konuştu.

"Temsilciler bile greve inanmıyor"

Geçen hafta 5 dakika üretim durdurulduğunu hatırlatan bir başka işçi, şöyle devam etti: “Bunun göstermelik olduğunu herkes biliyor. Bu hafta da ilk başta 10 dakika sonra 15 dakika şeklinde üretim durduracağız diyorlar ama bunu sadece gündüz vardiyasında olacağı söyleniyor. Böyle eylem mi olur? Madem grev kararı aldık tepkimizi ve kararlılığımızı göstermeliyiz. Yapılacak eylemler her vardiyada yapılmalı. Eylemleri gündüz vardiyasına sıkıştırmanın hiçbir anlamı yok.” Sendika temsilcilerinin “Greve ihtimal vermiyorum, bir haftaya anlaşma olur” dediğini aktaran işçi”, Greve çıkılacak tarih belli derken bile bir enerjisiz söylemler isteksiz söylemleri var. Bu her hallerinden belli oluyor” dedi.