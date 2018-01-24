Metal işçileri 30 fabrikada grev kararı astı, iş durdurdu

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş sendikalarına üye 130 bin metal işçisi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) bağlı fabrikalarda 2 Şubat’ta aynı anda greve çıkmaya hazırlanıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, dün 1 saat üretimi durdurarak 30 işyerinde grev ilanını astı. MESS’i bir kez daha uyaran işçiler, “Biz greve hazırız, siz de hazır mısınız?” diye sordu.

Grev kararını slogan ve alkışlarla fabrikalarına asan işçilere Birleşik Metal-İş’in şube ve genel merkez yöneticileri de eşlik etti. Birleşik Metal-İş Genel Örgütlenme Daire Başkanı Hami Baltacı, Kocaeli’ndeki Standart Depo adlı işyerine grev kararı asılırken yaptığı açıklamada, “Biz sermayeden hakkımız olanı istiyoruz. Yüzde 11,1 büyüme olduğunu söylüyorlar, ama bize yüzde 6,4 zam teklif ediyorlar. Yağma yok, büyümenin ana motoru metal işçileridir. Büyümeden payımızı istiyoruz. Sadaka, bağış, hediye istemiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız” dedi.



Kocaeli’ndeki Kroman Çelik Fabrikası’nda işçilerle birlikte grev kararını asan Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar ise “Bu dönem hiçbir engel tanımadan işçilerin birliğine güvenerek taleplerimiz doğrultusunda hareket edeceğiz. Savaş durumu ayrı, ekmek mücadelesinin yeri ayrıdır” diyerek, grevin yasaklanması durumunda yasağı tanımayacaklarını ifade etti.