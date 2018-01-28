Metal işçileri, 2 Şubat'ta greve çıkıyor: Haklarımız için üretimi durduralım

Metal içcilerinin Metal Sanayiciler Sendiksı'na (MESS) karşı 2 Şubat'ta grev yapacaklarını duyurmalarının ardından yapılan "grev yasağı" duyurusuna tepki gösterek B/S/H işçileri, Türk Metal'e "Bir an önce komitelerimizi kuralım. Fiili mücadeleyi başlatalım" çağrısı yaptı. Yasağın duyulduğu ilk vardiyada üretim iki sefer durduran işçiler, yasağı tanımayacaklarını belirttiler.

MESS ile sendikaların görüşme öncesi grevin yasaklanmasını manidar bulan B/S/H, işçileri Türk Metal sendikasını daha ileri eylem kararlarının almaya, 2 Şubat’ta da fiili olarak greve çıkmaya çağırdı.

Üretim iki sefer durdu

Evrensel'den Tuncay Sağıroğlu'nun haberine göre işçiler, önceki gün sabah vardiyasına grev yasağının bilgisini alarak başladı. İşçilerin tepkisi üzerine saat 09.00’da 15 dakika arasında sendikanın çağrısı ile iş durduruldu. Grev yasağına tepkiler büyüyüp öfke arttıkça, öğleden sonra temsilciler bilgi verme adı altında bölüm bölüm toplantılar yaparak işçilerin tepkisini dindirmeye çalıştı. Yapılan toplantılar sırasında da üretim dururken işçiler özellikle kıdem zammı noktasında ısrarcı oldu. Toplantıda temsilciler grevin iki ay ertelendiğini, iki ay içinde anlaşma olmaz ise Yüksek Hakem Kuruluna gidileceğini söylerken, yasağa karşı neler yapılacağı konusunda ise sendika merkezini işaret etti. İşçiler ise mücadele ve taleplerinde kararlı olduklarını dile getirdi.

İşçilerin hemen hepsi “Taleplerimiz karşılanmadan Türk Metal imzalarsa bu işin sonu kötüye gider” uyarısında bulundu.

"Yasak gerekçesi gerekçe değil"

Grev yasağının işçiyi MESS’in insafına bırakmak anlamına geldiğini belirten bir B/S/H işçisi “AKP Hükümeti patron hükümeti olduğunu gösterdi. Zaten Cumhurbaşkanında bunu patronlara söylemişti. Hükümetin milli güvenliği tehdit ediyor gerekçesi tamamen yalan. Eğer grev milli güvenliği tehdit ediyorsa neden MESS’e işçilerin haklarını verinde grev olmasın demiyor. Hep işçinin sırtına yıkıyorlar” dedi.

Söz konusu haber şöyle devam ediyor:

Hükümetin ulusal güvenlik değil, patronların güvenliği için grev yasağı kararını aldığını belirten B/S/H işçileri yasağın tanınmaması gerektiğinde birleşiyorlar. “Grev yasağını tanımıyoruz” diyen başka bir B/S/H işçisi Türk Metal’e hemen daha etkili eylem kararlarını almasını ve 2 Şubat’ta da fili olarak greve çıkma çağrısı yaptı.

MESS’in önerisi sıfır zamdır

Grev yasağından sonra işçilerin gözleri Türk Metal ile MESS arasındaki görüşmeye çevrildi. Görüşmeden çıkan sonuç ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Dört yıldır B/S/H’ta çalıştığını söyleyen bir işçi şunları söyledi:

“MESS’in önerisi benim açımdan sıfır zamdır. Sadece benim değil B/S/H’da çalışan 7 bin işçiden 4 bini içinde bu geçerli. Önerilen zam sözleşmenin başladığı Eylül ayındaki ücretler içindir. Eylül ayında benim saat ücretim 8.38 idi. Buna yüzde 13 zam gelse 9.47 olacak. Oysa şu an asgari ücretin saat ücreti 9.02. Yani MESS bizi asgari ücret ile çalışın diyor. Bu kabul edilemez. Bu tekliften sonra Türk Metal’de yüzde 20 çıkardık diye bizi ikna etmeye kalkmasın. Biz 500-600 liradan aşağı zam ve 2 yıllık sözleşmeden vazgeçmiş değiliz.”

Komitelerimizi kuralım

Fabrika içinde grev yasağına ve MESS’in teklifine öfke büyük olmasına rağmen harekete geçememelerini örgütsüz olmalarına bağlayan bir işçi “Bölümlerde ve bantlarda sorumlular belirleyemedik. Bundan dolayı birlikte hareket etme sorunu ortada ve herkes bir birine bakıyor. İşçi örgütlü olmayınca bu kez herkes sendikaya bakıyor. Türk Metal’e güvenmemesine rağmen sendikanın harekete geçmesini bekliyor. Ama en ufak bir kıvılcım ortalığı yangın yerine çevirir. İşçi burnundan soluyor” dedi.

“Beklemek bizim kaybımıza” diyen aynı işçi “Bir an önce bölümlerde ve bantlarda sözcüleri belirleyerek komitelerimizi kuralım. Fiili mücadeleyi başlatalım” çağrını yaptı.