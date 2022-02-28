Meta, Ukraynalı asker ve siyasetçilerin Facebook profillerinin bir hacker grubu tarafından hedef alındığını söyledi

Meta, Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken bir hacker grubunun Ukraynalı siyasetçiler, askeri yetkililer ve bir gazetecinin sosyal medya hesaplarını hedef aldığını açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Meta son 48 saat içinde Rusya ve Ukrayna’dan yürütülen, Ukrayna halkını hedef alan 40’tan fazla sahte Facebook ve Instagram hesabını sistemden kaldırdıklarını açıkladı.

Meta aynı zamanda “Ghostwriter” isimli bir hacker grubunun Ukrayna’da öne çıkan siyasetçi, askeri yetkili gibi figürlerin sosyal medya hesaplarını hedef aldığını söyledi. Hackerların bu kişilerin hesaplarından Ukrayna ordusunun zayıflatıldığına ilişkin görüntüler içeren YouTube videoları paylaşmaya çalıştığı belirtildi.

Ukrayna siber güvenlik yetkilileri de Belarus’tan hackerların Ukrayna askeri personelinin kişisel e-mail adreslerini hedef aldığını açıklamıştı.

Meta aynı zamanda Kiev merkezli görünen, bağımsız haber sitesi olarak kendini tanıtan birkaç kampanya yürütüldüğünü de tespit etti. Bu kampanyalarda Ukrayna'nı "düşmüş bir devlet" olarak gösterildiği belirtildi.

Twitter sözcüsü de platformun manipülasyon ve sahtecilik kurallarını ihlal eden çeşitli hesapları kapattıklarını açıkladı.