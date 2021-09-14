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Dünya
BBC Türkçe

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler yine dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen galanın bu yılki katılımcıları salgın önlemlerine uymak zorundaydı. Ancak bu durum, gecede boy gösterenlerin ihtişamının önüne geçemedi.

14 Eylül 2021 15:05

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler yine dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen galanın bu yılki katılımcıları salgın önlemlerine uymak zorundaydı. Ancak bu durum, gecede boy gösterenlerin ihtişamının önüne geçemedi.

MET Gala'nın bu yılki teması "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" idi. Katılımcılar, Matrix filminden Özgürlük Anıtı'na kadar her şeyden esinlenmiş gibiydi.

Galaya pop yıldızı Billi Eilish, tenis oyuncusu Naomi Osaka, aktör Timothee Chalamet ve şair Amanda Gorman ev sahipliği yaptı.

Finneas O'Connell in a red suit
Eilish'e galada eşlik eden kardeşi Finneas O'Connell kırmızı bir takım ve maske tercih etti.
Timothée Chalamet
Aktör Timothée Chalamet, "resmi eşofman" olarak adlandırılan beyaz bir takımla galadaydı.
Naomi Osaka
Galanın ev sahipliğini yapanlardan tenisçi Naomi Osaka, Haiti ve Japonya'ya dayanan köklerini yansıttığını söylediği renkli bir Louis Vuitton elbisesini tercih etti.
Emma Raducanu
Tenisin yeni yıldızı 18 yaşındaki Emma Raducanu, ABD Açık zaferinden günler sonra galadaydı.
Poet Amanda Gorman in a blue Vera Wang dress
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızı parlayan 23 yaşındaki şair Amanda Gorman.
Debbie Harry
Şarkıcı Debbie Harry, ABD bayrağını andıran bir elbiseyle galaya katıldı.
Lil Nas X
Lil Nas X önce kraliyet cübbesiyle göründü...
Lil Nas X
...ardından Versace zırhına büründü...
Lil Nas X
...ve son olarak pullu bir giysiyle gösterisini tamamladı.

Kim Kardashian galaya bütün vücudunu ve yüzünü de örten siyah bir kostümle katılırken, Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez sırtında "Zenginleri Vergilendirin" yazan kostümüyle siyasi mesaj verdi.

Kim Kardashian dressed in an all-enveloping black outfit that also covers her face
Kim Kardashian'ın vücudunu ve yüzünü de örten siyah kostümü, sosyal medyayı salladı.
Kim Kardashian arrives at the Met Gala
Tasarımcı Demna Gvasalia da ona eşlik etti.
Alexandria Ocasio-Cortez, zenginlerin vergilendirilmesini isteyen kostümüyle gecenin yıldızlarındandı.
Alexandria Ocasio-Cortez, zenginlerin vergilendirilmesini isteyen kostümüyle gecenin yıldızlarındandı.

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ünlü Serena Williams da renkli kostümüyle dikkat çekti.

Serena Williams
Serena Williams, Gucci kostümüyle.
Maisie Williams in a Matrix-inspired dress
Game of Thrones oyuncusu Maisie Williams, Matrix'ten esinlenerek tasarladığı giysiyle galadaydı.

Bazı katılımcılar ise kostümlerinin bir parçası olarak taşıdıkları aksesuarlarla dikkat çekti.

Şarkıcı Frank Ocean, kucağında yeşil bir robot bebekle galada boy gösterdi. Müzisyen Grimes ise kılıcıyla galadaydı.

Frank Ocean carrying his green robotic doll
Frank Ocean yeşil bebek robotuyla galaya katıldı.
Grimes
Grimes
A$AP Rocky and girlfriend Rihanna
A$AP Rocky ve Rihanna.

Nicki Minaj ise henüz Covid aşısını olmadığı için geceye katılamadı. Galanın giriş şartlarından birisi, Covid aşısını yaptırmış olmaktı.

Nicki Minaj, "İnsanların Covid aşısı olmaları yönünde zorbalığa maruz kalmaması gerektiği" mesajını paylaşarak anlattığı hikayesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Minaj, kuzeninin bir arkadaşının aşı olduktan sonra iktidarsızlık yaşadığını, nişanlısıyla ayrılma aşamasına geldiklerini söylemişti.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi ve diğer sağlık otoriteleri ise Covid-19 aşısı dahil herhangi bir aşının kısırlığa yol açmadığını, iktidarsızlık sorunuyla ilişkisinin olmadığını vurguluyor.

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