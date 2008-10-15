Mesut'un zor kararı!

Mesut Özil, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile yapacağı konuşma sonrası kesin kararını açıklayacağını söyledi.



Almanya’da Werder Bremen formasıyla oynadığı futbol, attığı gollerle Bundesliga’ya damgasını vuran ve hangi milli takımı seçeceği merak konusu olan Mesut Özil, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile yapacağı konuşma sonrası kesin kararını açıklayacağını söyledi. Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan genç yıldız, "İmkan olsa da iki milli takımında formasını giyebilsem" dedi.



Tam anlamıyla iki milli takımın arasında kaldığını belirten genç yıldız şöyle konuştu: "Bir tarafta ulusumun milli forması, bir tarafta da doğup büyüdüğüm ve beni bugünlere getiren, yaşamımı sürdürdüğüm ülkenin milli forması. İkisi arasında tercih sanıldığı kadar hiçte o kadar kolay değil.



Yüzüstü bırakamam



Kaldı ki, şu anda Alman Ümit Milli Takımı’nın formasını giyiyorum. Alman Milli Takımı’nın sorumluları başından beri bana inandılar ve güvendiler. Şimdi onları yüzüstü bırakmak doğruda gelmiyor." Fatih Terim ile yaptığı görüşmelerde süre istediğini belirten Mesut, "İki milli takımdan birini kesip atmak kolay değil. Ailem ve büyüklerimle bu konuyu derinlemesine konuşuyoruz. Alman Hoca Joachim Löw ile yapacağım görüşmeden sonra tercihimi açıklayacağım" ifadesi kullandı.



Türk yetkililere sitem



Mesut’un babası Mustafa Özil ise baştan beri oğlu konusunda Almanların çok ısrarcı davrandığını buna karşın, özellikle milli takımın Almanya bürosundan çalışan yetkililerin oğlunu görmezden geldiğini iddia etti. Mustafa Özil, "O günkü süreçte Almanlar, Mesut’u milli takımda oynatabilmek için bir hafta içinde Alman vatandaşı yaptılar. Türk yetkililere ilgilenmeyi bırakın, bizleri hedef tahtası yaptılar" dedi.



