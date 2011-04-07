-MESUT'UN BİR NUMARASI MOURINHO ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Real Madrid'in yıldız oyuncularından Mesut Özil, hocası Jose Mourinho'nun, dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi. Özil, uluslararası basında yer alan açıklamasında, Mourinho'nun hocalığında kendisini çok geliştirdiğini ve Real Madrid'e, teknik direktörünü düşünerek transfer olduğunu belirtti. ''Real Madrid'e birçok kupa kazanmak için geldim'' diye konuşan Özil, takımında mutlu olduğunu ve Mourinho sayesinde her futbolcunun kendisini geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.