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Spor

“Mesut’a baskı yapılmaz”

Matthias Sammer, Almanya’nın Özil’e milli forma için baskı yapmayacağını söyledi.

23 Aralık 2008 02:00




 Almanya Futbol Federasyonu’nun teknik sorumlusu Matthias Sammer, Almanya ya da Türkiye milli takımlarından hangisinde oynayacağı yönündeki seçimini Mesut’un kendisinin yapacağını söyledi.

Almanya 21 yaş altı milli takımında forma giyen genç yıldız, henüz hangi milli takımda oynamak istediğine karar vermediğini söyleyerek Almanya’daki milli formasını riske attı.

21 Yaş Altı Alman Milli Takımında oynamasına rağmen FIFA, futbolculara 21 yaşına kadar herhangi bir milli formayı giymeyen oyuncuların kararlarını değiştirme hakkı veriyor. Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Sammer; “Alman Futbol Federasyonu, göçmen olan futbolculara da kucak açıyor; ancak hiç kimseyi Almanya için oynaması konusunda zorlamayız. Şu anda çok iyi oynuyor. Hocamız Joachim Löw, kendisiyle temasa geçti. Bu bizim niyetimizi açıkça ortaya koyuyor, ancak bir oyuncuyu bağlamak bizim prensiplerimizde yok. Ben Almanya forması giydiğimde, bu ülke için mücadele edeceğim anlamına gelir. Ben kendimi bu ülkeyle ifade ediyorum ve bu formayı giydiğim için onur duyuyorum,” dedi.

Mesut, İsveç’te düzenlenen 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası’nda Almanya formasını giymişti.

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