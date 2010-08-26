Mesut'a 48 milyon euroluk sigorta

T24- Real Madrid, Türk asıllı Alman yıldızının bacaklarını 6 yıl için 3 milyon Euro ödeyerek garanti altına aldı.



Real Madrid, yeni transferi Mesut Özil’e daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sigorta yaptırdı. Uzun uğraşlar sonunda Werder Bremen’den 18 milyon Euro’ya transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı sözleşmesine 180 milyon Euro bonservis bedeli koyan Los Galacticos, Türk asıllı yıldızın bacaklarını sakatlık ihtimaline karşı da tam 48 milyon Euro teminatla sigortaladı.





Alman Sportbild Dergisi’nin haberine göre İspanyol kulübü, yıllık 5 milyon Euro’dan 6 sezonluk imza attırdığı futbolcunun sigorta bedeline Werder Bremen’e ödediği bonservis bedelini de ekledi ve rakamı buna göre belirledi. La Liga temsilcisi Mesut Özil’in bacaklarını sigortalatmanın karşılığında ise yıllık 500 bin Euro ödeyecek ve 6 yıl sonunda bu rakam 3 milyon Euro’ya ulaşacak.



Nike'la 2016’ya

ÖTE yandan Nike şirketinin Almanya’daki yüzü olan genç futbolcu, Real Madrid’e attığı imzanın ardından reklam gelirlerini de kat be kat arttırdı. Nike’la 2012 yılında bitecek sözleşmesini 2016’ya kadar uzatan Özil, buradan da yılda 250 bin Euro kazanacak.



Özil iflastan kurtardı



Mesut'un İspanya’ya transferi, futbola başladığı takım Rot-Weiss Essen’i de iflastan kurtardı. Maddi olarak zor günler geçiren ve kapıya kilit vurmak üzere olan Alman ekibi, 2000-05 yılları arasında kadroda yer alan Mesut’un bonservis bedelinin yüzde 1.5’ini almaya da hak kazandı. 270 bin Euro’ya denk gelen bu parayla iflasın eşiğinden dönen Essen, Barış Özbek ve Serkan Çalık’ı da yetiştirdi.



