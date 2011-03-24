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Mesut Yılmaz'ın Rize milletvekili adayı CHP'li Karayalçın

Mesut Yılmaz’ın CHP Rize İl Teşkilatı ile görüştüğü öğrenildi.

24 Mart 2011 02:00

T24- Bu seçimde aday olmayacağı öğrenilen Rize Bağımsız Milletvekili ve eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın CHP Rize İl Teşkilatı ile görüştüğü öğrenildi.

Yılmaz’ın seçimlerde Murat Karayalçın’ın Rize’den aday olması durumunda desteklemek istediğini bildirdi.

Yılmaz’ın bu kararı Kılıçdaroğlu’na iletildi. Kılıçdaroğlu da dün Karayalçın’ı çağırarak “Rize’den aday olup olmak istemediğini” sordu.

Vatan gazetesinin haberine göre Karayalçın ise tercihinin Ankara’dan yana olduğunu, ancak görev verilmesi durumunda Rizelilere hizmet etmekten de onur duyacağını ifade etti.

Merkez sağın duayen ismi DP eski Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ile biraraya gelecek. Randevu talebinin Cindoruk’tan geldiği, Kılıçdaroğlu’nun da olumlu yanıt verdiği, ancak görüşme gününün netleşmediği öğrenildi.

Halefi Namık Kemal Zeybek’in “DP’nin eksenini kaydırdığını” savunan Cindoruk’un yaptığı görüşmelerde “Artık DP’liler gönül rahatlığıyla CHP ya da MHP’ye oy verebilirler” şeklinde açıklamalar yaptığı kamuoyuna yansımıştı.

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