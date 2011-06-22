Mesut Yılmaz'ın oğlu: Çillerlerle komşu olmak şaka gibi

T24 - Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz, Nişantaşı’nda açtıkları Elio’nun, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğullarının açtığı Hardal’la komşuluğunu, “Şaka gibi, üstelik iki mekan da AK Apartmanı’nda” dedi.



Hürriyet gazetesinden Deniz Cengiz Bilgin'in haberine göre; Nişantaşı Atiye Sokak’ta yer alan AK Apartmanı’nın giriş katında bir süre önce Elio ve Hardal isimli iki mekan açıldı. Elio’nun ortakları arasında eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğulları Yavuz ve Hasan ortakken, Hardal’ın ortakları arasında da eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğulları Mert ve Berk vardı. Uzun süre medyanın da gündemini meşgul eden konuyla ilgili Quick China, Elio ve Cafe Fiera markalarını bünyesinde bulunduran CFS’in ortaklarından Yavuz Yılmaz, “İki eski başbakanın çocukları yan yana işletme açıyor. Berk ve Mert’in orada bir mekan açacağını bilmiyorduk. Çiller Ailesi ile görüşürüz ama Mert ve Berk’le hiç karşılaşmadık. Gerçekten ilginç bir tesadüf. Apartmanın adı da AK! Çok keyifli bir espri oldu. Gerçekten şaka gibi. Reklam da oldu. Birinci sayfalara çıktık. Büyük bir ivme kazandırdı. Cadde trafiğe kapandıktan sonra ciro yüzde 30-35 arttı. Haberler çıktıktan sonraki hafta bilinirliğimiz inanılmaz seviyeye ulaştı. ‘Elio nerede’ diye soran kalmadı. Herkes yerini biliyor” dedi.



Trafiğe kapanacağını bilmiyorduk

33 yaşındaki Yavuz Yılmaz, “İki eski başbakanın oğulları mekan açtığı için Atiye Sokak trafiğe kapatıldı” eleştirilerine üzüldüğünü söyledi. Yılmaz şu açıklamayı yaptı: “Bu söylenti büyük haksızlık. Abdi İpekçi Caddesi’ni yenileyen, Osmanbey için projeler üreten Mustafa Sarıgül’e haksızlık. Biz oranın trafiğe kapatılacağını hep duyuyorduk ama gerçekten olup olmayacağını bilmiyorduk. Fakat bunlar böyle bir telefonla olacak işler değil. Atiye Sokak, uzun yıllardır projelendirilmiş bir çalışma.”



Mahalle sakinleri haklı

Annesinin eski bir Nişantaşlı olduğunu ve Atiye Sokak’ta 6 ay ikamet ettiğini hatırlatan Yılmaz, mahalle sakinlerinin gürültü ve kaldırımları kaplayan masalarla ilgili şikayetlerini haklı bulduğunu söyledi. Yılmaz, “Biz ses ve masaların sokağa taşmasıyla ilgili kurallara riayet ediyoruz. Orada yaşayanlara saygı göstermek gerekiyor. Orada yaşarken sabah 04.00’e kadar müzikten ben de rahatsız oldum” dedi.



Kardeşim istedi başladık

CFS şirketiyle restorancılık alanına birkaç ortakla girdiklerini anlatan Yavuz, şöyle konuştu: “24 yaşındaki kardeşim Hasan üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika’da otel ve restorancılık işi yapmak istedi. Ben de Türkiye’de yapmayı önerdim. Birkaç ortakla bu işe girdik. 15 yıldır Ankara’da olan Quick China’nın franchise olarak İstanbul şubesini Atiye Sokak’ta açarak faaliyetlerimize başladık.”



Babamın siyaseti bırakmasının kutlamaları hâlâ sürüyor

Sanıldığı gibi bir siyasetçinin ve eski bir başbakanın oğlu olmanın avantaj sağlamadığını, hep dezavantaj yaşadığını savunan Yavuz Yılmaz, şöyle konuştu: “Babam siyaseti bıraktığı için her adımda yanımızda. Çok destek oluyor. Bir süredir kutlama aşamasındayız. Ailece onun siyaseti bırakmasını kutluyoruz; çok mutluyuz. İş yapabiliyoruz. Hep haksız eleştirilere maruz kaldık. Hakkımızdaki eleştiriler yüzde 10’lar seviyesine indi. Devletle ilişkimiz yok çok şükür.”



İstanbul’da butik otel düşünüyor, restoranları kardeşi Hasan’a bırakacak

Yavuz Yılmaz, asıl işinin inşaat ve turizm olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı: “Restorancılık işimiz henüz çok yeni ve gelişiyor. Bir süre sonra kardeşime devredeceğim. Hasan henüz 24 yaşında, bu süreçte o da pişecek, işleri devralacak tecrübeyi edinecektir. Butik otel açmak için İstanbul’de yer arıyoruz. Düşüncemiz 35-40 odalı bir otel açmak, bunun için ortaklığa da sıcak bakıyoruz. Biz aynı zamanda Beyazıt’taki Barcelo Oteli’nin de ortakları arasındayız.”



28 restoran ve 25 milyon lira ciro hedefliyor

CFS olarak Sedef Adası’nda Elio Sedef restoranını açtıklarını ve restoranlar açma planları bulunduğunu belirten Yavuz Yılmaz, şunları açıkladı:

“Bugüne kadar 3.5 milyon TL. yatırdık. Mülkümüz yok dükkanlarımızın hepsi kira. 2010 ciromuz 2.5 milyon TL, bu yıl 7 milyon TL olacak. Hedefimiz 2014’te de bu rakamı 25 milyon liraya çıkarmak. Üç yılda yüzde 300 büyüme gerçekleştireceğiz. Her yıl 2 restoran, 3 ekspres paket noktaları açacağız. İlki eylülde İstinye’de Quick China’nın paket hizmeti veren noktası olacak. Elio’nun expresi üzerinde çalışıyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için 8 milyon liralık bir yatırım daha yapacağız.”



İlk 8 ay zarar ettik kiralar çok yüksek

Ankaralı Quick China’yı franchise olarak İstanbul’da açtıktan sonra ilk 7-8 ay zarar ettiklerini belirten Yavuz Yılmaz, “İlk başta çok memnun değildik. İstediğimiz parayı kazanamıyorduk. Kiralar çok yüksek; uluslararası normların çok üstünde. 8-9 ay sonra ya kapatacaktık ya da büyütecektik. Büyütmeye karar kıldık” dedi.



