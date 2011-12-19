Mesut Yılmaz'dan Çarkın'a yalanlama

T24

Eski özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın Taraf gazetesinin manşetinde yer alan "Ömer Lütfi Topal cinayeti'nin perde arkasını Mesut Yılmaz biliyor elinde belgeler var" iddası üzerine gözler eski Başbakan Mesut Yılmaz'daydı.Yılmaz, CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü Dicle Canova'ya yaptığı açıklamada "bu iddia doğru değil elimde bir belge olsaydı, yargıya intikal ettirirdim" dedi.Yılmaz, Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış'ın, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunun 7-8 sayfasının devlet arşivinde değil Mesut Yılmaz'da olduğu iddiasını da yanıtladı.Yılmaz "Susurluk raporunun devlet sırrı niteliğindeki bölümleri devlet arşivinde ve o bölümler Türk dış politikasını etkileyecek konular, cinayetlerle ilgili değil" dedi.Yılmaz, raporun tamamının sonradan mahkemeye sunulduğunu da belirtti.