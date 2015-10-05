Mesut Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a: Korumalarımın yarısını vereyim

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın evinin önünde uğradığı saldırıya siyaset, iş ve sanat dünyasından tepkiler geldi. Pek çok ünlü isim ünlü yazarı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, eski Başbakan Mesut Yılmaz "Korumalarımın yarısını size tahsis etmeye hazırım" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; gazeteci Ahmet Hakan’a kamuoyunun tanıdığı pek çok isimden destek mesajları geldi. Eski Başbakan Tansu Çiller de dün şu mesajı iletti: “Sayın Ahmet Hakan; şahsınıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gazetelere ve gazetecilere, tüm medyaya yapılan fiziki saldırı demokrasiye ve onun olmazsa olmazı düşünce özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Toplumsal kutuplaşmanın geldiği noktayı göstermesi açısından ayrıca vahimdir. Faillerin en kısa zamanda bulunacağını umuyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kararlı duruşunuzu kutluyorum.”

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ise yolladığı ‘geçmiş olsun’ mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Ahmet Hakan, eski başbakan olmam nedeniyle devlet bana çok sayıda koruma polisi tahsis etmiş durumda. Bunların yarısını size devretmeye hazırım. Geçmiş olsun diliyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek’le birlikte dün Ahmet Hakan’ı Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etmişti. Gökçek, yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrası şunları söyledi: “Nereden gelirse gelsin bunu tasvip etmek mümkün değil. O eller alçak eller. Ülkede kaosun yayılması için vesile olur. Yüzde bir trilyon bunun için yapılmıştır. Bundan sonra da sağdan birileri bekleyin. Bunu ötesinde milletvekili bekleyin, belediye başkanı bekleyin.”

“Basın özgürlüğüne sahip çıkmaktan başka bir seçeneğimiz yok”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç: “Karşı karşıya kalmış olduğunuz saldırıyı kınıyor, şahsınıza ve mensubu olduğunuz Doğan Medya Grubu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazete yazılarınız, TV yayınlarınız ve paylaşımlarınızla; Türkiye’nin daha çağdaş standartlarda bir demokrasiye, daha iyi bir hukuk düzenine sahip olması yolunda yaptığınız çağrıların değerini maalesef bu olay bir kez daha gözler önüne sermiştir. Demokrasiye ve demokrasinin tartışılmaz öğesi olan basın özgürlüğüne sahip çıkmaktan başka bir seçeneğimiz olmadığına inanıyorum. Bu vesileyle, size acil şifalar dilerken; basın kurumları ve basın emekçilerine yönelik şiddet ve şiddet içeren söylemlerin son bulması yönündeki çağrılara gönülden destek veriyorum.”

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç: “Büyük geçmiş olsun. Biran evvel sağlığınıza kavuşmanızı temenni ederim.”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: “Şahsınıza yönelik çirkin saldırıdan dolayı, üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak isterim. En kısa zamanda sizi tekrar ekranda görmeyi ve yazılarınızı okumayı temenni ediyoruz.”

“Soğukkanlı duruş”

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko: “Dün gece tarafınıza yapılan saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çok geçmiş olsun. Size gibi duran bu saldırı aynı zamanda basın özgürlüğüne yapılmış bir harekettir. Her zamanki soğukkanlı duruşunuzu böyle bir olayda bile gösterebilmiş olmanızdan dolayı tebrik de ediyoruz. Olayın failleri ve arkasındaki zihniyetin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılarak cezalandırılması en büyük dileğimiz.”

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: “Dün akşam evinizin önünde uğradığınız çirkin saldırıyı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Maruz kaldığınız bu vahim olayı kınıyor, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum.”

TAV Holding CEO’su Sani Şener: “Size yapılan saldırıya gerçekten çok üzüldüm. Allah size acil şifalar versin. İnsanların yazdıklarınıza yazıyla yanıt vermeyi beceremeyip, şiddete başvurmaları gerçekten çok yazık.”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: “Çok geçmiş olsun.”

“Bu günler de geçecek”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: “Geçmiş olsun, inşallah bugünler de geçecek.”

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat: “Geçmiş olsun. Yapanları, yaptıranları lanetliyorum. Acil şifalar diliyorum.”

“Cesur insanlar sayesinde ayakta duracağız”

Eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve Brookings Enstitüsü Başkanı Kemal Derviş de bir e-mail göndererek Ahmet Hakan’a çok üzüldüğünü iletti. Derviş e-mailinde şöyle yazdı: “Uğradığınız saldırı bizi ailece çok sarstı. Doğrusu söyleyecek laf bulamıyorum artık. Türkiye’nin bu hale düşeceğini hiç düşünmüyordum bir kaç yıl evvel. Umarım sizin gibi cesur insanlar sayesinde ayakta durabileceğiz.”

Bingöl’den mesaj

Aralarında Ajda Pekkan, Emel Sayın, Kadir İnanır, Necati Şaşmaz, Orhan Gencebay, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Tarkan ve Yavuz Bingöl’ün de bulunduğu pek çok ünlü de telefonla arayarak ya da kısa mesaj göndererek Hakan’a geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını iletti.

Ahmet Hakan’a geçmiş olsun diyenler arasında Yavuz Bingöl de var. Bingöl, yazara “Geçmiş olsun. Umarım bir an önce sağlığına kavuşursun” mesajını yolladı.

Abdullah Oğuz, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Yenilmez, Ajda Pekkan, Altan Erkekli, Burcu Çetinkaya, Cem Özer, Çağan Irmak, Emel Sayın, Erol Evgin, Feryal Öney, Gülben Ergen, Irmak Ünal, İskender Pala, Kadir İnanır, Mehmet Erdem, Müjde Ar, Necati Şaşmaz, Nilgün Belgün, Orhan Gencebay, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Şahnaz Çakıralp, Tarkan, Ulvi Alacakaptan, Yıldız Kaplan, Zafer Algöz ve Zuhal Olcay, saldırının ardından Ahmet Hakan’a telefon açarak ‘geçmiş olsun’ dedi.

Fazıl Say, “Geçmiş olsun dileklerimle kızgınım ve üzgünüm. Geçmiş olsun kardeşim” mesajını yolladı.

Ferzan Özpetek, Ahmet Hakan’a “Çok üzüldüm, her zaman yanındayım” diye yazdı.

Ümit Besen’in mesajı şöyleydi: “Şahsınıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimle saldırganların örnek bir şekilde cezalandırılmasını yüce adaletten istirham ediyorum. Sonsuz sevgiler.”

Kenan İmirzalıoğlu da saldırı karşısında sessiz kalmadı, Ahmet Hakan’a mesaj yolladı: “Abi çok geçmiş olsun. Yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Allah yardımcınız olsun. Bu devirde özgür ve bağımsız gazeteci olmak gerçekten çok zor. Sevgi ve saygılarımla.”

Murat Boz, “Ahmet Abi merhaba, aradım ancak ulaşamadım. Çok üzüldüm. Korkunç bir olay. Büyük geçmiş olsun” mesajıyla Hakan’a destek verdi.

Aysun-Ali Kocatepe çifti de geçmiş olsun dilekleriyle “Biz de yanındayız” mesajı verdi.

Ressam Komet, “Sevgili komşum geçmiş olsun, lanetliyoruz” mesajıyla Ahmet Hakan’ın yanında yer aldı.

*Ahmet Güneştekin de olayın hemen ardından şu mesajı yolladı: “Çok geçmiş olsun kardeşim. Durumunu bilmediğim için aramadım. Yapılacak bir şey varsa yanındayız kardeşim.”