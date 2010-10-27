-MESUT YILMAZ ''TELEKULAKTAN'' ŞİKAYETÇİ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Eski başbakanlardan DP Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan ele geçirildiği öne sürülen ''izinsiz dinleme kayıtları''na ilişkin soruşturma kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla verdiği ifadede, şikayetçi olduğunu bildirdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını cevaplayan Mesut Yılmaz, ''Şikayetçi oldunuz mu?'' şeklindeki soru üzerine şunları söyledi: ''Evet. Erol Aksoy'un, 1993 veya 1994, tarih yok dinleme kaydında, ama tahminim ana muhalefet lideri olduğum dönemde, benimle yaptığı bir telefon konuşmasının dökümünü bana okuttular. Yayın haklarıyla ilgili yaptığı görüşmeler hakkında bana bilgi verdiği bir telefon konuşması. Yasa dışı kaydedilmiş. Hanefi Avcı'nın bürosunda ele geçmiş. Benimle ilgisi sadece bana telefon edilmiş olmasından kaynaklanıyor. İçeriğinde de dikkat çekici unsur yok. Şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben de eğer kim tarafından veya kimler tarafından kaydedildiği ve muhafaza edildiği tespit edilebilirse o kişi veya kişilerden şikayetçi olduğumu ifade ettim. Bundan ibaret.'' Herhangi bir tespit yapılıp yapılamadığının sorulması üzerine Yılmaz, ''Hayır, ona çalışıyorlar. Sadece yasa dışı olduğu tespitini yapmışlar. Herhangi bir mahkeme kararına dayanmıyor'' dedi. Mesut Yılmaz, ''Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yasa dışı dinlemeleri?'' şeklindeki soru üzerine de ''Bu öyle ayak üstü değerlendirilecek bir konu değil. Türkiye'de bundan en fazla müşteki olması gereken kişilerin başında ben geliyorum'' diye konuştu.