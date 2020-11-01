Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, Beykoz’da bulunan Kanlıca Mezarlığı’na, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi.

Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri ve sonrasında gelişen rahatsızlıkları nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Yılmaz 72 yaşındaydı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, milletvekilleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş, sanat ve spor camiasından tanınmış çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Şu anda bir devlet büyüğümüzü, başbakanımızı ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Nasıl ki Mesut beyi şu an uğurluyorsak. Bizler için de aynı akıbet gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Mesut Bey'in de mekânı cennet olsun. Bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Birliğimiz beraberliğimiz dayanışmamız en büyük zenginliğimiz olacaktır" dedi.

Öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazından sonra helallik alındı ve dualar edildi. Ardından Yılmaz’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yılmaz, Beykoz’daki Kanlıca Mezarlığı’na, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi.