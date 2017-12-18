Mesut Yılmaz, kaybettiği oğlunun hastalığını anlattı: Göstermediğimiz doktor kalmadı, çare bulamadık...

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, cumartesi günü (16 Aralık 2017) Beykoz Konakları'ndaki evinde cansız bedeni bulunan 38 yaşındaki oğlunun hastalığıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yılmaz, oğlunun 7 yıldır çare aradıkları "Temporal Lob Epilepsi" hastalığı için tedaviyi reddettiğini söyledi; "Göstermediğimiz doktor kalmadı", "çare bulamadık" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın oğlunun durumuna ilişkin sözlerini, aileye taziye ziyaretinde bulunan Hürriyet yazarı Taha Akyol cenaze töreni sırasında paylaştı.

Akyol şunları söyledi:

"Birkaç sene önce Mesut Yılmaz'la karşılaştığımızda Yavuz'un ciddi bir hastalığı olduğunu, bundan dolayı endişeli olduğunu söylemişti. Üzüntüsünü derinleştirmek istemedim, uzatmadım. O da "Bilmiyorum, bakacağız" demişti. Yedi yıldır tedavi görüyor ama çare bulamadık, göstermediğimiz doktor kalmadı. Hayatta hiçbir şeyden mutlu olamıyoruz dedi. Böyle bir konuşmamız oldu. Gözler yaşlanınca devam etmedim tabii, sohbeti kapattık. Allah evlat acısı vermesin diye bütün kültürlerde dua edilir. Allah evlat acısı vermesin. Beklenmiyordu böyle bir şey. Sonradan gazetelerden öğrendik ki felce kadar gidecekmiş. 38 yaşındaki bir delikanlı, iyi eğitimli, başarıları var... Ama düşünün ki felce doğru gidiyor. Tahammül edemedi demek ki. Mesut Bey'e, Berna Hanım'a başsağlığı ve sabır diliyorum."

Temporal Lob Epilepsi nedir?

Temporal Lob Epilepsi, beynin her iki temporal lobundan kaynaklanan nöbetler şeklinde gelişiyor. Temporal lobdan kaynaklanan basit parsiyel nöbet, kompleks parsiyel nöbet veya sekonder jeneralize tonik klonik nöbet veya bunların bir araya gelmesiyle karakterize epilepsiler olarak tanımlanıyor.

Belirtileri neler?

Temporal Lob Epilepsinin belirtilerini, ani korku, daha önce olmuş bir olayı olmamış gibi veya olmamış bir olayı olmuş gibi hissetme, bulantı, uçuşan kelebekler hissi, midede boşluk veya sıkışma hissi, rüyada gibi olma, anlık geriye dönüş, yabancı olaylara aşinalık duygusu (dejavu) ya da daha önceden deneyimlenmiş bazı olaylara yabancılaşma hissi (jamaisvu) ve depresyon şeklinde özetlemek mümkün.



Yanı sıra nöbet esnasında bilinç bozukluğu, donakalma, dalma, yüzde morarma, çiğneme, yutkunma, dudak şapırdatma ve değişik el hareketleri görülebiliyor.



Hastalığın tanısı, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), polisomnografi, MRI ve PET beyin verileri ile konuluyor.

Tamamen tedavi edilebilir mi?

Temporal Lob Epilepsi tedavisinin, hastalığı oluşturan lezyonun cinsine, büyüklüğüne, şiddetine ve başlama yaşına (çocukluk veya gençlik yaşı) göre düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Bazen sadece ilaçla tedavi edilebilir ancak antiepileptik ilaçların yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedaviye de gidilebilir. Epilepsi cerrahisi ile nöbetleri tamamen kontrol altına alınan hastalarımız vardır. Uygun tedaviyle tamamen iyileşen hastalarımız olduğu gibi tüm yöntemlere rağmen nöbetleri kontrol altında tutulamayan hastalarımız da olabilir. Yani ilaç tedavisine rağmen nöbetler ortaya çıkabilir” dedi.