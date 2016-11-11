Mesut Yılmaz, JİTEM Davası’nda dinlenecek

1993-96 yılları arasında zorla kaybedilen ve infaz edilen 19 kişinin akıbetiyle ilgili Ankara JİTEM davasında Mesut Yılmaz’ın ‘huzurda dinlenmesi’ talebi reddedilirken, SEGBİS’le dinlenmesi için adresine yazı yazılmasına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 10 Şubat 2017 tarihine ertelendi.

Ankara JİTEM Davası’nın 10’uncu duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mağdurların avukatlarından Yusuf Alataş, M.Celal Baykara, Sertaç Ekinci, M. Emin Aktar, Bülent Koca, Betül Vangölü Kozağaçlı, A. Arman Akkuş ile sanıklardan İbrahim Şahin, Korkut Eken, Mehmet Ağar, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ercan Ersoy’un avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenmesi beklenenlerden Fikri Sağlar mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Bugünkü duruşmaya 19 sanıktan hiçbiri katılmadı.Katılmayan isimler şöyle:

Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman

Tanık olarak dinlenmesine karar verilen Yaman Namlı ve Uğur Dündar SEGBİS’le ifade verdi.

Tanık Yaman Namlı ifadesinde “Ölüm listelerini bizzat gördüm, saman kağıdı gibi bir kağıttaydı. Resmi bir başlık yoktu ama koyulduğu zarf, devletin o dönem kullandığı, üzerinde ‘Gizli ve İvedi’ ibaresi olan zarflardandı” dedi.

Davaya verilen aranın ardından gelen evrak okundu, katılan vekillerinin talepleri alındı.

Susurluk tutanağı istendi

Katılan vekiller Mesut Yılmaz’ın huzurda tanık olarak dinlenmesini, gazeteci Emir Demirel’in, Mümtazer Türköne’nin dinlenmesini; bugün ifadesi alınan tanık Yaman Namlı’nın beyanlarına göre Fevzi Türkeri’nin dinlenmesini istedi.

Ayrıca Ömer Lütfi Topal cinayetiyle ilgili 4 kişinin sorgu kasetlerinin taleplerinin celbi, sanıkların vareste bırakılma kararının kaldırılması ve 2012’de kurulan Ağar’ın da Susurluk’la ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu Meclis araştırma komisyonu tutanaklarının Meclisten istenmesi talep edildi.

Abdülmecit Baskın’ın katledilmesiyle ilgili gizli tanık Ayışığı’nın da tekrar dinlenmesi, sanıkların tutuklanması talep edildi.

Mehmet Ağar’ın avukatı, katılan vekillerin taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Savcı ise mütalaasında katılan vekillerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Mahkeme kararları

Mahkeme;

* ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın Ahmet Demir ve Mehmet Kırmızı isimlerini kullandığı Ziraat Bankası’nın bu isimler bazında da araştırma yapmasına,

* Dosyada mevcut bazı telefon görüşmelerinin çözümlerine dair yeniden GSM şirketlerine yazı yazılarak kayıtların istenmesine,

* İçişleri Bakanlığı’na Hospro silah kayıtlarına dair yazılan yazının yeniden gönderilmesine,

* Akın Kızıloğlu, Şentürk Demiral, Veli Küçük’ün tanık olarak dinlenmesi için adreslerine yeniden yazı yazılmasına,

* Mesut Yılmaz’ın huzurda dinlenmesi talebinin reddine, SEGBİS’le dinlenmesi için doğru adresine yazı yazılmasına,

* TBMM’den 2012 tarihli Meclis Araştırma Komisyonu tarafından tespit edilen, Mehmet Ağar’ın da açıklamalarının olduğu ifadelerin istenmesine,

* Katılan vekillerin tanık olarak dinlenmesini istediği Mümtazer Türköne’nin SEGBİS’le Silivri Cezaevi’nde ifadesinin alınması için yazılmasına,

* Oğuz Yorulmaz, Ayhan Çarkın, Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan’ın Ömer Lütfi Topal cinayetiyle ilgili Asayiş Şubedeki beyanlarının yer aldığı kaydın MİT’e yazılarak gönderilmesinin istenmesine,

* Gizli tanık Ayışığı’nın tekrar dinlenmesi talebinin bilahare değerlendirilmesine,

* Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmaları kararının kaldırılması ve tutuklanmaları talebinin reddine,

* Uğur Dündar’ın “İyi Uykular Sayın Seyirciler” kitabının Savcılıkça temin edilerek mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Ankara JİTEM Davası’nın bir sonraki duruşması 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 10.00’a ertelendi.

Ne olmuştu?

1993-96 yılları arasında Ankara’da Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da bulunduğu zorla kaybedilen veya infaz edilen 19 kişiye (Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan, Faik Candan ve Abdulmecit Baskın) ilişkin ilk soruşturma 2011 yılında başlatılmıştı.

19 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen yeni iddianameyle Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de yargılamaya dahil edildi.

Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman’ın “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılandığı dava, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.