MESUT YILMAZ HASTANEDEN ÇIKIP BEYKOZ'DAKİ EVE GİTTİ//ek görüntülerle 

-CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

* Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ı oğulları Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli\'deki özel hastaneye geldi.

Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi. Yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi. Hastaneden ayrılan Mesut Yılmaz Beykoz Konakları\'ndaki eve gitti.

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

\"MESUT BEY AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR, HİÇ KOLAY BİRŞEY DEĞİL\"

Beykoz Konakları\'na gelerek Mesut Yılmaz\'ın yanında olan Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de çıkışta kısa bir açıklama yaptı.Terim, \"Ben hastanedeydim beraber geldik, eve kadar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. 10-12 saat uçak yolculuğundan sonra hiç de kolay birşey değil. Hepimizin çok üzüldüğü bir olay, Mesut Bey ve Berna Hanım da çok kötüler tabiki. Ama yine de Mesut Bey ayakta durmaya çalışıyor, hiç kolay birşey değil. Allah yardım etsin\" dedi. \"Gerekçesini biliyor musunuz, Sordunuz mu?\" sorusuna ise Terim, \"Bilmiyorum sormadım, gerekçesi ne olursa olsun hiç kolay birşey değil. Gencecik bir çocuk. Allah geride kalanlara yardım etsin. Mesut Yılmaz benim çok eski dostum, büyüğüm. Hem Başbakanlık döneminde ham de diğer dönemlerde çok önemli bir dostluğumuz var. Ağabey, kardeş ilişkimiz var, Yanında olmak en büyük görevimiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yılmaz\'ın hastaneden çıkışı

-Araca binmesi

-Ziyarete gelenlerin çıkması

-Konvoyun Beykoz Konakları\'na girişi

-Bir ambulasın da konvoyla girişi

-Fatih Terim\'in konuşması (ek)

-Genel ve detaylar



DHA FEED