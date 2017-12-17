MESUT YILMAZ HASTANEDEN ÇIKIP BEYKOZ'DAKİ EVE GİTTİ//EK BİLGİ VE AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE 

-CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

* Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ı oğulları Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli\'deki özel hastaneye geldi.

Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi. Yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi. Hastaneden ayrılan Mesut Yılmaz Beykoz Konakları\'ndaki eve gitti.

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ

Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesinin Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

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-Yılmaz\'ın hastaneden çıkışı

-Araca binmesi

-Ziyarete gelenlerin çıkması

-Konvoyun Beykoz Konakları\'na girişi

-Bir ambulasın da konvoyla girişi

-Genel ve detaylar

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