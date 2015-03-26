Mesut Yar hastaneye kaldırıldı!

CNN Türk ekranlarında hafta içi her gece canlı olarak yayınlanan Mesut Yar'ın sunduğu 'Burada Laf Çok' programı 24 Mart Salı gecesi ekrana gelmedi. Programa dün gece Emre Kınay, Ferhan Şensoy, Ogün Sanlısoy ve Derya Şensoy konuk olarak katılacaktı. Ancak ünlü televizyoncu Mesut Yar ani olarak gelişen bir rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınarak ve programını iptal zorunda kaldı.

Mesut Yar’ın rahatsızlığı nedeniyle Burada Laf Çok’un iptal olduğunu ise oğlu Batuhan, babasının Twitter hesabından yazdığı mesajla duyurdu.