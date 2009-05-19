Mesut: Türkiye'den teklif aldım



Türk Milli Takımı'nda oynamayı reddederek Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Werder Bremen'li oyuncu Mesut Özil, yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynananacak UEFA Kupası finali öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.





Özil, bir basın mensubunun yönelttiği 'Türk taraftarlardan nasıl bir tepki bekliyorsunuz' sorusuna; "Ben Türk taraftarlarının beni destekleyeceğini umuyorum. Ailem de burada yaşıyor. Onlar da maçı stattan seyredecek. Türk taraftarlar beni destekleyeceklerdir" dedi.



Başarılı oyuncu 'Türkiye'den bir teklif aldınız mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Gelen teklifler var. Ama henüz erken. Werder Bremen'de olmaktan mutluyum"



