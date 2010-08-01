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Spor

MESUT: TRANSFERİME WERDER BREMEN KARAR VERİR ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2010 15:22

-MESUT: TRANSFERİME WERDER BREMEN KARAR VERİR ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla Avrupa'daki birçok büyük kulübün transfer listesine giren Mesut Özil, başka bir takımda oynayıp oynamayacağına Werder Bremen'in karar vereceğini söyledi. Özil, İngiltere basınında yer alan açıklamasında, Werder Bremen ile halen 1 yıllık sözleşmesi bulunduğunu, transfer konusunda kendisinin birşey söylemesinin doğru olmayacağını belirtti. Manchester United ile Chelsea'de forma giymenin her futbolcunun rüyası olduğunu ifade eden Özil, Premier League'in futbol dünyasında ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Özil, başarılı olabileceği bir kulübe gitmek istediğini, ancak bu yaz başka bir takıma katılma ihtimalinden kendisinin bahsedemeyeceğini söyledi.

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