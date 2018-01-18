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Spor

Mesut Sancak: "Amaç Karşıyaka'ya aşkla hizmet"

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TARİHİNİN en ağır borç yüküyle uçurumun kenarına gelen, yönetimin istifa ettiği Karşıyaka'ya aylardır şirketleşme çalışmalarından sonuç alınamadıktan sonra somut şekilde talip olan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sa

18 Ocak 2018 16:18

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TARİHİNİN en ağır borç yüküyle uçurumun kenarına gelen, yönetimin istifa ettiği Karşıyaka\'ya aylardır şirketleşme çalışmalarından sonuç alınamadıktan sonra somut şekilde talip olan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ilk açıklamayı yaptı. Amaçlarının Karşıyaka\'ya aşkla hizmet olduğunu belirten Sancak, 60 milyon TL\'ye ulaşan kulübün toplam borcunun makul seviyeye çekilmesi için eski futbolcular, yöneticiler, tedarikçiler dahil tüm alacaklıları fedakarlık yapmaya davet etti. Mesut Sancak, Karşıyaka camiasının önde gelen isimlerinden gelen talep üzerine, Karşıyaka Spor Kulübü ile görüşmelerin gerçekleştiğini, ortak akılla mutabakat arandığını söyledi. 
Sancak, kulübün borcunun ancak makul bir seviyeye çekilebilmesi halinde İzmir\'e karşı duydukları sorumluluk nedeniyle Karşıyaka\'nın futbol ve basketbol şubelerine talip olabileceklerini belirtti.
Mesut Sancak, \"Biz Karşıyaka\'ya aşkla hizmet etme peşindeyiz\" derken kulüp için temel yaklaşımını, \"Bu şehirde kazandığımızı aynı zamanda bu şehire katkı getirecek projelerde harcayabilmeliyiz\" sözleriyle özetledi. Folkart\'ın patronu, bu şirketleşmenin yabancı futbolcularına olan acil borçları nedeniyle 18 puanı silinme ihtimali bulunan kulüp için en doğru çıkış yolu olduğunu, tüm alacaklıların anlaşmak üzere iyi niyet göstermesini, fedakarlığın sadece Folkart\'tan beklenmesinin yanlış olacağını vurguladı.
Sancak, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü bildirip, \"Bu şehirde kazanıp bu şehire geri vermesini bilmeliyiz. TFF 2. Lig\'de 11 puanla devreye ciddi bir şekilde düşme tehlikesiyle giren Karşıyaka\'nın transfer yasağı kalkmadığı takdirde yeni puan silme cezaları alma riski var. Artık alacaklıların ciddi olarak fedakarlık yapması gerekiyor. 20-21 Ocak\'ta yapılacak olağanüstü kongrede ortak akıl ışığında tüzük değişikliği ile şirketleşme kararı bekliyoruz. Bu süreçte borç tutarının makul bir çizgiye çekilmesini istiyoruz. İzmirliler ve bir Karşıyakalı için Karşıyaka\'nın gönüllerdeki yerini, Karşıyaka aşkını biliyoruz. Karşıyaka için en doğru yol, dünyada ve Türkiye\'deki örnekler gibi şirketleşmeye gitmek. Genel kurulun saygın iradesini, şirketleşme konusunda adım atmaya davet ediyorum\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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