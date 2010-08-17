-MESUT, REAL MADRİD'E GİDİYOR BERLİN (A.A) - 17.08.2010 - Alman 1. Ligi takımlarından Werder Bremen'de oynayan Alman milli takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, İspanya'nın Real Madrid takımına transfer oldu. Werder Bremen kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Mesut'un kulüpten ayrılacağı ve Real Madrid ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Her iki kulübün de bu konuda bugün öğleden sonra anlaşmaya vardığı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın ayrıntıları hakkında açıklama yapılmamasının da kararlaştırıldığı kaydedildi.