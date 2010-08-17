T24 LogoT24 Logo
Spor

MESUT, REAL MADRİD'E GİDİYOR BERLİN (A.A)

17 Ağustos 2010 19:49

-MESUT, REAL MADRİD'E GİDİYOR BERLİN (A.A) - 17.08.2010 - Alman 1. Ligi takımlarından Werder Bremen'de oynayan Alman milli takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, İspanya'nın Real Madrid takımına transfer oldu. Werder Bremen kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Mesut'un kulüpten ayrılacağı ve Real Madrid ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Her iki kulübün de bu konuda bugün öğleden sonra anlaşmaya vardığı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın ayrıntıları hakkında açıklama yapılmamasının da kararlaştırıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24