-MESUT ÖZİL SEVGİLİSİNDEN AYRILDI HAMBURG (A.A) - 13.11.2010 - İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Alman Milli Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil (22), bir buçuk yıldan bu yana birlikte olduğu sevgilisi Anna-Maria Lagerblom'dan (28) ayrıldı. Alman pop şarkıcısı Sarah Connor'un kız kardeşi Lagerblom, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Mesut ile beraber olmadığını doğrulayarak, ''Evet, ayrıldık'' dedi. Lagerblom, çok az eve gelen bir yıldız ile Madrid'de aileden uzak yalnız bir hayat sürdürmenin kendisine uygun bir yaşam şekli olmadığını belirtti. Almanya'ya üç hafta önce oğlu ile birlikte geldiğini belirten Lagerblom, Almanya'ya tatil için geldiğini, ancak daha sonra Mesut'un yanına dönmemeye karar verdiğini kaydetti. ''Aranızda kavga oldu mu'' şeklindeki bir soruya karşılık Lagerblom, ''Hayır, kavga ederek ayrılmadık. Mesut olağanüstü bir insan, ancak birbirimize uyum sağlayamadık'' ifadesini kullandı. Lagerblom, bundan sonra hayatını kendisinin belirleyeceğini ve mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Almanya'da ''Bambi Uyum Ödülünü'' alan Mesut ise törenden sonra yaptığı açıklamada, özel hayatı konusunda konuşmayacağını belirtti. Berlin'de yayımlanan ''B.Z'' gazetesi, Mesut'un bir arkadaşına, artık ''bekar'' olduğunu söylediğini yazdı. Alman gazeteleri yaklaşık 5 ay önce Lagerblom'un İslamiyet'i seçtiğini ve Melek adını aldığını yazmıştı.